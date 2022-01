En smørblid Harald Reinkind møter TV 2 før trening i Hockey Stadium Bernolákova i Košice. Selv med munnbind, kan man se at han smiler bredt.

– Det er deilig å være her og vi gleder oss til det braker løs, sa Reinkind dagen før åpningskampen i EM.

Før bakspilleren møtte opp til samling med landslaget 2.januar, hadde han hatt fem etterlengtede feriedager.

For fjoråret gikk i ett: Ifølge Datahandball spilte Reinkind hele 84 kamper i 2021.

Med det er han den spilleren, sammen med svenske Felix Claar, som spilte nest flest kamper i hele 2021. Reinkinds klubbkollega, Magnus Landin, toppet listen med 86 kamper.

– Det tapper kreftene

VM i Egypt, Champions League-spill, Bundesliga og OL i sommer gjorde fjoråret for Reinkind mer hektisk enn noen gang. Og i forkant av EM merker han året som har vært på kroppen.

– Akkurat nå er kroppen grei, men det har vært en ekstrem belastning. Så det har vært veldig tungt til tider for kropp og hode, forteller 29-åringen og utdyper:

– For kroppen så er det belastningen. For hodet er det å spille så mange kamper et helt år i strekk, i tillegg til å forberede seg til nye motstandere og gire seg opp til kamp nesten hver tredje dag. Det tapper kreftene.

– Er det noen dager du tenker «nå vil jeg bare ligge på sofaen»?

– Ja, ofte. Men man må komme seg på jobb og prøve å bli bedre. Samtidig må man være litt smart når det har vært såpass tett. Man må prøve å få trent og gjort den jobben som skal til så man ikke får noen skader.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er klar i talen om at 84 kamper på ett år er helt ekstremt.

– Det er galskap. En ting er at du teller opp 84 kamper, men han spiller ikke de kampene i kiosken på hjørnet. Det er reiser over hele verden. Det er OL i Japan, Champions League i hele Europa og Tyskland rundt i buss, slår Svele fast.

– Det er en prestasjon i seg selv at han klarer å holde seg skadefri, legger TV 2s håndballekspert til.

Lyst til å være med på alt

For snart tre år siden startet kampanjen «Don't play the players» der håndballstjerner som Sander Sagosen, Mikkel Hansen og Nikola Karabatic stod i front. Det var et rop til forbundene om å ikke drive rovdrift på spillerne.

– Har det blitt bedre?

– Jeg kan ikke si at det har fungert så veldig godt akkurat, sier Reinkind lattermildt og legger til:

– Nå var det litt unntakstilstand denne sesongen på grunn av korona og OL ble utsatt ett år. Man har jo lyst til å være med på disse tingene også, så jeg håper at vi får en god og lang sommerferie når vi nærmer oss juni.

TV 2s håndballekspert etterlyser forandringer i kampoppsettet.

– Noen må snakke sammen og noen voksne må være hjemme. De kan ikke holde på sånn.

Men Reinkind forsikrer alle der hjemme om at:

– Nå er kropp og hodet på plass, forteller Reinkind motivert.