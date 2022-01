Coutinho klar for Aston Villa: – Han er ikke bedre enn at dette er hans nivå

Se siste nytt om overgangsmarkedet direkte på tv2.no fredag kl. 13.

Aston Villa bekrefter at Philippe Coutinho er klar for klubben på lån ut sesongen fra Barcelona. Klubben opplyser i en pressemelding at den medisinske testen og en arbeidstillatelse mangler, og at brasilianeren drar til Birmingham innen de neste 48 timene.

I avtalen mellom klubbene har Aston Villa opsjon på kjøp etter sesongen. Villa betaler rundt 65% av lønnen, melder overgangsguru Fabrizio Romano.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Coutinho ikke er bedre enn å spille for en klubb midt på tabellen i Premier League.

– Jeg tror han treffer godt med tanke på nivået på klubb. Han har er ikke bedre enn at dette er hans nivå. Det har vært et nitrist skue en god stund, både basert på skader og total mangel på selvtillit.

Kollega Mina Finstad Berg syns det virker som en god avtale for alle parter.

– Dette er ikke veldig overraskende. Barcelona ville bli kvitt han for at de ønsker å frigjøre lønnsmidler. Samtidig var han åpen for å dra, fordi han vil ha spilletid før VM. Det får han ikke i Barcelona, så det gir veldig god mening.

– Gedigen skuffelse

Mandag kommer Manchester United på besøk i FA-cupen, som trolig kommer for tidlig på 29-åringen. Lørdagen etter skal lagene møtes i Premier League, som fort kan bli debuten.

I Barcelona har brasilianeren slitt med å finne til gamle høyder etter overgangen på rundt 1,35 milliarder kroner i 2018. Han ble blant annet lånt ut til Bayern München i 2019 for å få fart på karrieren.

– Han ble en gedigen skuffelse i Barcelona. Det er et av tidenes dyreste bomkjøp. Så har han vist glimtvis i Bayern og i landskamper hva han kan, men han er milevis unna de beste spillerne.

Finstad Berg tror Villa kan være en riktig klubb for å få karrieren på rett kjøl.

– Coutinho er fortsatt en god spiller, men han er langt unna den spilleren han var. Jeg tror ikke vi skal forvente det samme nivået som han var på i Liverpool. Men hvis han kan knekke koden og finne selvtilliten igjen. han kan være.

Blir gjenforent

I Aston Villa er Steven Gerrard-manager, og Liverpool-legenden spilte sammen med Coutinho mellom 2013 2015. Det skal ha vært avgjørende for at Coutinho drar til Birmingham-klubben.

– Jeg tror den koblingen har mye å si. Han trenger selvtillit og folk som tror på han. Det kan være det Coutinho trenger nå, sier Finstad Berg.

– Det at Gerrard kjenner han er ikke en ulempe. Dette er lav risiko fra Villa sin side. Det er helt prima om de får det beste ut av ham. da har de andre spillere som kan.

Dermed kan det se ut som dagene i Barcelona er talte.

– Jeg tror det. Man vet aldri, men jeg klarer ikke å se for meg at han kommer tilbake til Barcelona.