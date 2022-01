Etter dager med kraftige opptøyer nekter presidenten i Kasakhstan å forhandle med demonstrantene.

– Det er en uhyre dramatisk situasjon over hele landet, sier fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité til TV 2.

Det er svært få uavhengige kilder i Kasakhstan, noe som gjør situasjonen i landet uoversiktlig.

– I det lille som kommer ut av videoer kan vi høre at det er maskingevær som avfyres rundt i byen, sier Dale.

Dale, som selv har bodd i Kasakhstan, forteller at det blir rapportert om mange drepte, og at myndighetene har blokkert internett i landet.

Situasjonen i Kasakhstan er svært spent etter at det i flere dager har pågått kraftige opptøyer. Fredag frarådet Utenriksdepartementet alle reiser til Kasakhstan som ikke er strengt nødvendige.

– Skyt for å drepe

I en TV-sendt tale fredag sa presidenten i Kasakhstan, Kassym-Jomart Tokajev, at han har gitt tillatelse til å åpne ild og skyte for å drepe.

– De som ikke overgir seg bil bli tilintetgjort, sa presidenten.

TALER TIL FOLKET: Presidenten i Kasakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, var ikke nådig i sin TV-sendte tale til folket fredag. Foto: Reuters/NTB

Dale forteller at presidenten også hevdet at menneskerettighets-aktivister og journalister har indirekte skyld i det som nå foregår.

– Ifølge presidenten har de omtalt landet på en negativ måte og ødelagt landets rykte, sier Dale.

– Hva kan vi se for oss at vil skje det neste døgnet?

– Nå har styrkene fra Russland kommet til Kasakhstan. Det vil nok også komme styrker fra nabolandene Hviterussland, Tadsjikistan, Kirgisistan, som sender mellom 150 til 200 soldater.

Får militærhjelp

Presidenten har den kollektive sikkerhetspakten, CSTO, om bistand for å bekjempe det han kaller «terrorister».

– At det er snakk om internasjonale terrorister er det svært få som vil si seg enige i. Man ser også at dette handler om fredelige demonstranter i veldig stor grad, sier Dale.

– Er soldater fra andre land også villig til å skyte demonstranter uten forvarsel?

– De skal ikke involveres i selve kampen mot demonstrantene, det skal visst Kasakhstanske-styrker selv ta seg av.

Men, Dale forteller at det er vanskelig å vite hvordan dette faktisk vil utspille seg.

– Det kan bli en glidedene overgang. Nå som russiske styrker med krigserfaring dukker opp, sier han.

Ifølge innenriksdepartementet i landet ble 26 demonstranter drept under urolighetene og mer enn 3000 personer skal ha blitt arrestert fredag. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Derfor er det opptøyer

Det var protester mot en kraftig prisøkning på bensin og diesel, som først fikk demonstrantene til å ta til gatene. Men de kraftige opptøyene, som har pågått siden 2.januar dreier seg om langt mer enn økte drivstoffpriser.

– Prisene ble satt ned igjen i et forsøk på demonstrasjonene til å roe seg. Men det var for sent, sier Dale.

Dette handler om en stor misnøye i befolkningen, og handler om et opprør mot det autoritære regimet, understreker Dale.