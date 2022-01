Kanye West og Julia Fox deler intime bilder

Den siste uken har ryktene rundt artist Ye, tidligere kalt Kanye West, og skuespiller Julia Fox svirret rundt.

Torsdag publiserte Fox et innlegg i magasinet Interview, der hun fortalte detaljert om forholdet deres.

I forbindelse med stjernenes andre date, kunne Ye by på flere overraskelser, blant annet en suite full av klær og en privat fotoshoot.

I sjokk

Det var ifølge Fox en umiddelbar kjemi mellom henne og Ye, da de møttes for første gang på nyttårsaften.

De møttes senere for en date, der de begynte med å se skuespillet «Slave Play», og deretter tok turen videre til hennes favorittrestaurant. Her ble de fotografert mens de fikk maten servert, og hun skriver at hele restauranten heiet på dem.

Deretter overrasket Ye skuespilleren med noe som hun beskriver som et ekte Askepott-øyeblikk.

«Jeg mener, jeg er fortsatt i sjokk. Ye hadde en hel hotellsuite full av klær. Det var enhver jentes drøm som gikk i oppfyllelse.», uttrykker Fox i magasinet.

Intime bilder

Det ble da arrangert en fotografering av hotell-seansen der Fox blir stylet, og Ye ser på, med et vinglass i hånden.

«Jeg vet ikke hvordan han klarte det, eller hvordan han fikk alt inn der i tide. Men jeg var så overrasket. Liksom, hvem gjør sånne ting på andre date? Eller hvilken som helst date!», skriver skuespilleren.

På et av bildene ser man at Fox ligger oppå Ye på hotellgulvet, mens på et annet kysser de inntil en vegg.

«Alt med oss har vært så organisk.», skriver hun som en beskrivelse av romansen.

Hun avslutter innlegget sitt med å innrømme at hun ikke vet hvor ting er på vei, men hvis det fortsetter som denne daten, så nyter hun veien dit det skal.

Tryglet Kim

Det er en tydelig kjemi mellom de to stjernene etter en uke med dating, men det er ikke lenge siden Ye kom med en beskjed på scenen til sin tidligere partner, Kim Kardashian.

Tidlig i desember endret nemlig Ye sangteksten til «Runaway» på en konsert med Drake, og tryglet Kim om å komme tilbake til han, ifølge CNN.

«I need you to run right back to me. (...) More Spesifically, Kimberly.», rappet artisten.

Ye og Kim Kardashian har vært gift siden 2014, og har fire barn sammen: North (8), Saint (6), Chicago (3) og Psalm (2). Ryktene om et brudd begynte å svirre rundt i januar 2021, og Kim søkte offisielt om skilsmisse en måned senere.

Til tross for Ye sin nye vri på «Runaway», leverte Kim kort tid senere rettspapirer der hun ba om å bli erklært som en singel kvinne og fjerne West fra navnet sitt.

Den siste tiden har Kim også blitt observert med komiker Pete Davidson, som i motsetning til Ye og Julia Fox, ikke har bekreftet forholdet.