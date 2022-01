Lag en fest med prinsessekake

Les gjennom hele oppskriften før du begynner. Nederst i artikkelen er oppskriften på vaniljekrem. Du kan også bruke ferdigkjøpt (ikke vaniljesaus).

Dette trenger du:

125 g mykt smør

5 dl lunken melk (eller kald melk for langtidsheving, 8-10 timer)

1 egg for de som tåler egg

Ca. 900 g hvetemel, begynn med 800 g

125 g sukker

50 g/1 pk gjær, tørrgjær eller fersk gjær

2 ts kardemomme

¼ ts salt

Slik gjør du:

Deigen blir best om du elter den i en kjøkkenmaskin. I god tid før baking, del smøret i treninger og la det ligge i romtemperatur for å bli mykt, uten å smelte.

Ha alt det tørre i bakebollen, begynn med 800 g hvetemel, smuldre tørrgjær i det tørre. Varm melken og eventuelt egg til fingervarm og hell blandingen i det tørre mens maskinen går. Elt sammen til deigen blir smidig/glatt og slipper bakebollen, tilsett mel til passe konsistens, 10-12 minutter. Tilsett mykt smør, ca. 2 ss av gangen og elt videre til alt smøret er eltet inn og deigen slipper bakebollen 8-10 minutter. Dekk til og sett til heving i 50-60 minutter.

Bruk så lite mel som mulig ved utbaking. Jeg smører/gnir benkeplaten med litt mykt smør og har litt smør på hendene.

Dekk bunnen på en springform, 24 cm med bakepapir. Smør kantene med litt smør. Kjevle 1/3 av deigen ut til en rund leiv og kle bunnen av formen og klem deigen litt oppover kantene. Smør over et jevnt lag med 2-3 dl av vaniljekremen. Fyll restene av vaniljekremen i en sprørytepose.

Kjevle ut resten av deigen til et rektangel. Smør med mykt smør, sukker og kanel og rull fast sammen. Del i skiver og legg over vaniljekremen i formen, med litt avstand mellom hver. Dekk til og la etterheve i 30-40 minutter. Sprøyt litt vaniljekrem mellom hver av bollene før prinsessekaken stekes. Stek i varm stekeovn 175 grader, på nederste rille i ca. 35-45 minutter, mulig litt lenger hvis kaken er høy. Avkjøl litt i formen før kaken tas ut og avkjøles på rist.

Melisglasur: Rør sammen ca. 2 dl melis og 2-3 ts eggehvite til en glatt glasur og ringle over prinsessekaken før servering.

Vaniljekrem:

2 ½ dl melk

1 vaniljestang

3 eggeplommer

60 g sukker

15 g maisennamel (ca. 1 ss)

10 g smør (ca. 1 ts)



Slik gjør du:

Hell melken i en tykkbunnet kasserolle. Del vaniljestangen på langs og skrap ut frøene. Ha frøene og stangen i melken og kok opp. Trekk kasserollen vekk fra platen og stå trekke smak i 10-15 minutter. Ta ut vaniljestangen. Visp sammen eggeplommer, sukker og maisenna i en bolle eller 1/2 l mål til glatt/klumpfri. Hell melken over eggeblandingen mens du visper. Visp til blandingen er helt glatt. Hell alt tilbake i kasserollen. Kok opp under konstant visping til kremen blir tykk. Ta kasserollen vekk fra platen, la den få avkjøle seg et par minutter før du visper inn smøret. Visp til kremen er helt glatt. Gni den varme kremen gjennom en sil over i en vid bolle/1/2 l mål. Legg plastfolie helt ned på kremen for å unngå snerk. Oppbevar vaniljekremen i kjøleskapet frem til bruk.