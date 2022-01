Desta Marie Beeder om sitt nye TV-program: – Det er ganske mye klining

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Programlederen røper at Rydderevolusjonen ikke bare hjelper til på ryddefronten.

Bergenseren Desta Marie Beeder (34) er til vanlig å se som programleder i God morgen Norge-studioet, men har den siste perioden fått permisjon til å rydde opp i norske hjem.

I februar er 34-åringen nemlig aktuell med TV 2s Rydderevolusjonen.

Sammen med hjelperne Ingrid Vik Lysne og Mads Clemmetsen, besøker de familier som behøver hjelp med å kvitte seg med rot. I programmet fjernes ting fra boligen og legges ut foran deltakerne i en stor hall. Deretter må tingene enten resirkuleres, gjenbrukes, selges eller doneres bort.

RYDDESJAU: God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder har byttet ut studioet til fordel for rotete hjem i Rydderevolusjonen. Foto: TV 2

Rotekopp

Når Beeder gjester God morgen Norge kan hun selv innrømme at hun ironisk nok blir ansett som morgenprogrammets rotekopp.

– Jeg er jo veldig systematisk, har ting på stell når det gjelder jobb og avtaler og alle de tingene der, men når det kommer til rot i hjemmet – altså, det ser rett og slett ikke ut, avslører hun overfor programleder Cathrine Fossum (44).

TV 2-profilen forklarer at mangelen på ryddighet i hjemmet skyldes at hun ofte er på farten.

– Det går så fort. Jeg har alltid noe jeg skal gjøre og et sted å være, så da rydder jeg ikke. Jeg tror jeg tenker på det neste jeg skal gjøre, så det jeg holder på med, eller det jeg nettopp har gjort, er det ikke så nøye med.

Da Beeder fikk forespørsel fra TV 2 om å lede ryddeprogrammet måtte hun være dønn ærlig.

– Det første jeg sa var: «Hvis dere ønsker en superryddig person, så må dere lete videre, for det kan jeg ikke stå inne for. Men hvis dere leter etter en som har empati med rotete mennesker og kan sette seg inn i hvordan det er, da kan jeg bidra», gjenforteller hun.

– Utrolig tøffe

Programlederen skryter videre av deltakerne de har besøkt under Rydderevolusjonen.

– Jeg synes de har vært utrolig tøffe. Jeg tar jo ikke med meg venner hjem på besøk engang, mens her har man latt kameraet få komme inn, og vi får snoke i rotet.

ROSER: Rydderevolusjonen-programleder Desta Marie Beeder skryter av deltakerne i programmet. Her med sitt ekspertteam, Ingrid Vik Lysne og Mads Clemmetsen. Foto: TV 2

Ifølge Beeder er det gjerne arvegods familiene har i hopetall.

– Hvis det kommer fra en bestemor eller en gammel tante man er glad i, så klarer man ikke å slippe på det. Hvis du da har en mor eller bestemor som har vært utrolig flinke til å hekle, så har du plutselig åtti heklede duker, sier hun.

34-åringen mener man da heller bør sette seg ned å snakke om de personene man savner, i stedet for å ta vare på alt.

– Ganske mye klining

Etter at gjenstander og skrot er ryddet ut av hus, ser TV-profilen en endring i familiene i programmet.

– Jeg ser en kjempelettelse fordi det har blitt for mye. Det har blitt for stort og overveldende. Det er tårer, lettelse og fornyet kjærlighet. Det er ganske mye klining når vi drar derfra, deler hun.

På spørsmål om hvordan man kan holde hjemmet ryddig, svarer Beeder følgende:

– Man kan lage systemer for mye, men har man for mye, så kommer man ingen vei. Det handler om å ikke erverve seg nye ting hele tiden, og kanskje tenke seg litt om. Nå er det januarsalg. Det er fristende å løpe ut, men prøv å ha et hjem der du lever i, der ikke tingene styrer hvordan du har det.

Rydderevolusjonen har premiere på TV 2 og TV 2 Play 21. februar.