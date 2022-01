Den tredje siktede (27) ble nylig dømt i narkotikasak

Fredag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Fengslingsmøtet går som en såkalt kontorforretning, som innebærer at en dommer avgjør saken basert på sakens dokumenter, uten et rettsmøte.

Mannen ble pågrepet klokken 17.45 torsdag etter å ha vært etterlyst i noe tid. Ifølge NRK meldte han seg selv for politiet.

Fra før hadde politiet pågrepet to personer, en 23-åring og en 24-åring, som nå er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

45 dagers fengsel

Den senest pågrepne mannen har foreløpig ikke forklart seg om frihetsberøvelsen som politiet nå har siktet ham for.



Mannens forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, opplyser til TV 2 at han har rådet sin klient til ikke å forklare seg på nåværende tidspunkt som følge av manglende dokumentinnsyn.

Mannen ble så sent som i juni i år dømt for oppbevaring av totalt 190 gram hasj og en MDMA-tablett.

RYSTET: Den lille byga Vingelen i Tolga kommune har denne uken vært preget av en brutal bortføringssak. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Av dommen fremgår det at han har vært gjennom en vanskelig periode der han blant annet har ruset seg. Imidlertid forklarte han i retten i sommer at han har tatt tak i livet sitt.

Mannen tilstod oppbevaring av hasjen og ble dømt til 45 dagers betinget fengsel i tingretten.

Det er ikke første gangen han er dømt for narkotikalovbrudd. Både i 2020 og i 2015 ble han dømt for å ha kjørt mens han var påvirket av cannabis.

Meldte seg for politiet

Det var natt til søndag at en flere personer tok seg inn i barndomshjemmet til en 20 år gammel mann og angrep han med foreldrene som vitner.

Den unge mannen ble deretter bortført i en Toyota Rav4, før han etter egen forklaring ble sluppet i Drammen i løpet av søndagen. En gang før klokken 21 ringte han foreldrene sine og fortalte hvor han var.

SLAPP LØS HER: Et sted i Drammen ble den 20 år gamle mannen sluppet løs søndag. Foto: Frode Sunde / TV 2

To dager senere meldte en 24-åring seg for politiet og la kortene på bordet. Han har erkjent straffskyld og forklart seg i 6-7 timer for politiet.

Neste dag ble en 23-åring pågrepet på jobb. Han nekter enhver befatning med saken, men er likevel varetektsfengslet. Den 23 år gamle mannen er, i likhet med den senest pågrepne mannen, tidligere dømt for narkotikakriminalitet.