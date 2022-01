Daniela overrasket mamma Maj Britt i Hver gang vi møtes: – Sangen hennes betyr mye for meg

Daniela Reyes Holmsen (23) fikk moren Maj Britt Andersen (65) til å måpe da hun dukket opp med trekkspill og sang et av morens kjærkomne sanger i Hver gang vi møtes.

I lørdagens episode av Hver gang vi møtes var det et hele Norges Prøysen-tolker og visesanger, Maj Britt Andersen, som var hovedgjest.

Mot slutten av programmet ble Andersen overrasket av datteren Daniela Reyes Holmsen, som dukket opp i kulissene med trekkspill. 23-åringen sang en ektefølt versjon av den kjente «Ballongvisa» med et trekkspill og to strykere ved sin side.

– Det var koselig å synge visa som jeg vet betyr så mye for mamma. Jeg fikk liten tid til å forberede meg, og møtte strykerne bare noen timer før jeg skulle fremføre den, men det gikk fint, forteller Holmsen, som selv er godt i gang med en egen musikkarriere.

OVERRASKET: Mamma Maj Britt Andersen ble gledelig overrasket da datteren dukket opp i Hver gang vi møtes. Foto: TV 2

Se hvordan Maj Britt Andersen reagerte da datteren fremførte «Ballongvisa» øverst i saken.

I foreldrenes fotspor

«Ballongvisa» betyr mye også for Holmsen, og hun valgte bevisst å fremføre sangen på en ren og enkel måte.

– Jeg lurte først på om jeg skulle gjøre sangen til noe helt nytt, og lage en «ny versjon», men så bestemte jeg meg for å gjøre den helt enkel, som man kan gjøre med en bra sang, forteller hun.

– Hva betyr «Ballongvisa» for deg?

– Den betyr mye, og jeg har mange minner med den sangen. Jeg husker vi sang den på barneskolen, og det synes jeg var både litt flaut og litt hyggelig. Vi blåste opp teksten på veggen med overhead, og hele skolen skulle synge, minnes hun.

Musikkspiren har i en alder av 23 år kommet godt inn i musikkens verden, blant annet som trekkspiller i bandet til moren. I fjor ga hun også ut sin første kritikerroste soloplate «Engangsdager».

– Som musiker har jeg en litt annen bakgrunn enn mange andre på min alder. Jeg har spilt mye klassisk musikk på trekkspill i oppveksten, og senere jobbet mest med visemusikk, forteller det unge musikktalentet, som for tiden tar en master på Norges Musikkhøgskole.

UNG MUSIKER: Holmsen har drevet med musikk siden hun var liten jente. Foto: Sigurd Fandango

Men selv om musikkstudenten har en forkjærlighet for norske viser, spiller hun også musikk i andre sjangere, som kammermusikk eller klubbmusikk.

– Som musiker og trekkspiller har jeg lyst til å gjøre en ting – og som artist har jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Jeg liker å utforske litt forskjellige sjangere, og finne estetiske likheter og kontraster som jeg kan jobbe med.

– Har du drømt om å bli artist lenge?

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg føler jeg er mer musiker enn artist, og musikken har vært en naturlig del av livet mitt.

UTFORSKENDE: Holmsen liker å jobbe med norske viser, men hun utforsker også musikk i andre sjangre. Foto: Sigurd Fandango

Og musikk, det ble hun godt kjent med i tidlig alder. Bare som fem-åring meldte moren henne på trekkspill-undervisning på kulturskolen. Hun innrømmer at foreldrene har vært en stor inspirasjon.

– Livet mitt har jo bestått av musikk, og det kan jeg takke foreldrene mine for. Men de har aldri sagt noe om at jeg må satse på musikk, det har bare vært en naturlig interesse for meg, forteller musikeren, som vokste opp med å være med mamma og pappa på jobb.

Jazz og soul i stua

TIDLIG KRØKES: Holmsen fikk ikke bare minitrekkspill som liten jente, hun fikk prøve seg på flere instrumenter. Foto: Privat

Holmsen har mange gode minner fra oppveksten, og det første minne hun husker er fra tre-årsdagen.

– Jeg husker jeg fikk et minitrekkspill i bursdagsgave av mamma og pappa. Eller så har jeg gode minner fra foreldrene mine som alltid satte på god musikk over høytalerne når vi fikk besøk hjemme.

– Foreldrene mine har jo tidligere spilt mye jazz og soul, og jeg vet at når de setter på Marvin Gaye og Stevie Wonder i stua, da er det god stemning, forteller 23-åringen, som i mars skal turnere sammen med foreldrene i forbindelse med deres siste album «Et snev av evig».