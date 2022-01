Måtte amputere beinet etter ulykke – nå vil han ta VM-gull

Se hele intervjuet med Trygve Toskedal Larsen på God Morgen Norge i videovinduet øverst!

Neste uke starter VM i snøsport på Lillehammer, og der er Tryge Toskedal Larsen med. 48-åringen holder, til tross for alderen, fortsatt koken, og drømmer om gullmedalje.

Toskedal Larsen er fra Karmøy, et sted som ikke er spesielt forbundet med snø. For i sine yngre grader gikk det i baseball.

– Jeg var aktiv fra da jeg var liten. Det skulle være EM i baseball, og jeg jobbet knallhardt for å være med der.

SATSER: Trygve Toskedal Larsen er parautøver i langrenn. 48-åringen er i år klar for VM i snøsport for parautøvere på hjemmebane på Lillehammer i januar, og OL i Beijing i februar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Stygg ulykke

Men i 2001 gikk det fryktelig galt. 29 år gamle Toskedal Larsen var ute med motorsykkelen før jobb på en fin dag.

– Jeg skulle på ettermiddagsskift, så jeg kjørte en ekstra tur for å kjøpe is. På vei tilbake til jobb kjørte jeg fine svinger hvor jeg kunne legge ned sykkelen, men i den ene svingen så slipper bakhjulet.

– Da er jeg på full fart inn i autovernet, og jeg treffer med beina på pålen. Heldigvis treffer jeg bare med beina, ellers ville jeg nok vært ferdig, sier han.

Der ble han liggende i store smerter, men heldigvis var han i bevissthet. Det tok 45 minutter før hjelpen kom.

– Jeg ringte til min mor og sa at jeg ikke kunne gå på jobb, men også for å fortelle at det ikke gikk så galt. Men jeg så foten i alle retninger, og da fortalte jeg at venstrefoten kom til å ryke, men at det ellers ikke var så gale, smiler han.

Først ble han sendt til Haugesund sjukehus, men legene forsto først ikke omfanget av ulykken. Først da de klippet opp buksen, skjønte de hvor skadet foten var.

– Da gikk legene fra å gå til å begynne å løpe, husker han.

SNART VM: En ulykke gjorde at Trygve Toskedal Larsen måtte amputere venstrefoten. Men som 48-åring er Trygve Toskedal Larsen fortsatt svært aktiv i langrenn, og nå venter VM og OL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg ødela beina

Etter hvert ble Trygve Toskedal Larsen flyttet til Haukeland sjukehus i Bergen, og lå på operasjonsbordet i halvannet døgn. Da han våknet, var venstrefoten amputert bort.

– Det var jeg egentlig klar over at kom til å skje, sier han.

Dermed var livet snudd på hodet for 29-åringen. Dagen før hadde han startet i en ny jobb på Hydro Aluminium på Karmøy. Nå måtte han gi seg der, og si farvel til baseball. På sykehuset begynte han å planlegge for fremtiden.

På et rehabiliteringssenter i Son ble han invitert til en gruppe som deltok i Ridderuka på Beitostølen, et arrangement for funksjonshemmede idrettsutøvere.

– Jeg var så optimistisk og kjøpte meg ski. Men jeg ødela begge beina, så jeg klarte så vidt å stå. Men da fikk jeg en kjelke.

SUPERPROTESE: Takket være denne protesen utviklet for amerikanske soldater kan Trygve Toskedal Larsen gå på ski. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fra kjelke til ski

Siden har Toskedal Larsen bosatt seg på Elverum, og drevet med langrenn på kjelke. Høydepunktene er Paralympics-bronse på staffet i Vancouver i 2010, og to VM-gull fra 2011 og 2019.

13. januar starter VM i snøsport på Lillehammer. Da er ambisjonene medalje.

Etter Paralympics i 2018 gikk Toskedal Larsen fra kjelke til å gå stående på ski. Det var mulig ved hjelp av protese laget for amerikanske soldater.

– Det er jo noe helt nytt, men tenk noe så fantastisk som å kunne skøyte på ski, hvilken frihet, med denne protesen klarer jeg mye bedre å holde balansen, sa en meget entusiastisk 48-åring til TV 2 i desember.

VM er langt i fra det eneste på programmet. I mars er det Paralympics i Beijing. Ingen er tatt ut ennå, men det regner han med skal gå i orden.

– Først må man levere resultater, men det skal gå bra, det, sier Toskedal Larsen.