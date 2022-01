Varsler motstand mot vaksinepress

Vaksinemotstandere venter at flere hundre vil protestere mot vaksinepress og koronapass en rekke steder i Norge lørdag ettermiddag.

Facebooksiden Nei til vaksinepass og vaksinepress har mer enn 5000 medlemmer. Arrangørene oppfordrer nå folk over hele landet til å markere sin motstand mot vaksinepress og vaksinepass lørdag 8. januar. Stavanger og Tromsø er blant byene som tidligere har vurdert å innføre koronapass.

Trosser oppfordringene

Mens smitten øker og FHI gjentar oppfordringen til uvaksinerte om å ta første dose, nekter 49 år gamle Kolås å la seg vaksinere. Trass i klar tale fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg:

HASTER: Camilla Stoltenberg ber uvaksinerte å tenke seg om en gang til. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig sykdom. Jeg ber derfor dem som så langt har takket nei til vaksinasjon, om å tenke seg om en gang til.

I strid med loven

Kolås driver et sykkelverksted. Da han søkte etter sykkelmekanikere og sa han kun ville ansette uvaksinerte sa Arbeidstilsynet og jusekspert at det var i strid med arbeidsmiljøloven og flere kunder boikottet verkstedet. Etter at han stilte opp i TV 2 med sin vaksineskepsis fikk han massiv motbør, men også noen støtteerklæringer. I Norge er det i underkant av 300.000 som i likhet med Kolås ikke har tatt koronavaksine.

Mistenker koronasykdom

49-åringen har nettopp vært syk og sengeliggende i nesten to uker med virusinfeksjon og redusert lungekapasitet. Han sier selv at kliniske funn tilsier at det var korona, men han nekter å teste seg.

– Jeg vil ikke teste meg. Testen er milliardbutikk, og milliardene burde heller vært investert i intensiv-sykesenger og utstyr, mener han.

Motstandere av koronapass demonstrerer lørdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vurderer antigentest

Likevel vurderer Kolås nå å ta en antigen-test for å se om han virkelig hadde korona og dermed har antistoffer så han kan vise sine eldre foreldre som er redde for smitte.

På spørsmål om ikke hans eget sykdomsforløp ville vært atskillig mildere dersom han hadde vært vaksinert, svarer Kolås:

– Det er mulig vaksinen gir et mildere forløp kort tid etter vaksinering, men det jeg var gjennom er absolutt levelig, mener bergenseren som foreslår et selvlaget koronadiplom istedenfor et offentlig koronapass.

Folkehelseinstituttet understreker effekten av vaksinen:

– For fullvaksinerte som blir smittet og syke av koronaviruset, vil de fleste ha et mildt forløp og tilfriskne raskere enn hvis de var uvaksinert. De har også mye lavere risiko for å bli alvorlig syke, sier overlege Sara Watle i FHI.

Forbannet på Frankrikes statsminister

Da Kolås så Frankrikes Emmanuel Macron uttale at statsministeren vil plage uvaksinerte, ble Kolås så forbannet at han skrev et innlegg hvor han ba franskmenn svare med samme mynt.

Han kaller derimot Danmarks strategi et lyspunkt fordi landet vil kontrollere, ikke stoppe smittespredning. Lone Simonsen er professor ved Roskilde Universitet, og leder forskningssenteret PandemiX Center.

Danmark satser på immunitet

Hun sier de tror en blanding av smitte med omikron og vaksine vil gjøre befolkningen bedre rustet til å håndtere viruset, også om det skulle dukke opp nye mutanter. Simonsen påpeker samtidig at vaksinen reduserer risiko for alvorlig sykdom.

– Vaksinene har fortsatt en effekt mot alvorlig sykdom, innleggelser og død. Så derfor forsøker vi kun å kontrollere spredningstempoet, sier Simonsen.

Kolås forstår at det norske helsevesenet ber om at flere tar vaksiner for å lette trykket, men sier det viktigste er å styrke helsevesenet, ikke gi stikk i armen.

Markeringene starter på Egeertorget i Oslo klokken 14, i Bergen en time senere ved lille Lungårdsvann, mens skeptikere kan møte opp ved Torget i Stavanger klokken 16.30 og i Hamar foran kinoen klokken 17. Arrangørene venter at flere hundre vil delta.