Cassie ble stjålet i 2013 – åtte år senere fikk eierne en overraskende beskjed

I 2013 ble den da ett år gamle engelske cocker spanielen Cassie kidnappet fra familiens hage i byen Merstham i Surrey, sør i England.

I hele åtte år har familien håpet på å få se den den lille, brune hunden igjen, og 4. januar ble det en rørende gjenforening.

Ifølge Sussex Live ble Cassie stjålet fra hagen etter å ha returnert fra en luftetur. Eierne har forklart at hunden vanligvis gikk inn i huset etter tur, men denne dagen løp hun til enden av hagen, hvor hun forsvant.

Cassie ble meldt savnet.

Fikk valper

Ved hjelp fra dyrevernorganisasjonen RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), fant politiet Cassie etter en rekke raid som ble foretatt i november, etter tips fra publikum, skriver politiet i Sussex på sin egen nettside.

Det antas at hunden har blitt brukt som avlshund, da hun nettopp hadde fått tre valper.

FÅTT NYE HJEM: Hunden Cassie sammen med sine tre, små valper. Foto: Politiet i Sussex

– Vi vil takke alle som har hjulpet oss med å lete etter Cassie gjennom årene. Dere har gitt oss masse støtte, sier eierne Stuart og Jayne til Sussex Live.

De beskriver gjenforeningen som den beste julegaven de kunne fått.

– Vi gir henne masse kjærlighet og hun går fint overens med vår andre hund. Det er helt fantastisk. Dette burde ha blitt en film.

Anbefaler mikrochip

Videre forteller eierne at Cassies tre valper har fått nye, kjærlige hjem.

– Det var fryktelig emosjonelt å få henne tilbake, nå ni år gammel, samme med tre av hennes valper. Vi har sørget for at valpene har fått gode hjem. Vi kan ikke takke nok for all hjelp og støtte.

Oliver Fisher ved politiet i Sussex takker alle som kommer med tips.

– Som ofte er tilfelle, var det nyttig informasjon fra publikum som hjalp oss. Vi er takknemlige for alle tips som kommer, sier han til politiets nettsted, og anbefaler sterkt å ID-merke alle dyr med mikrochip.