Kristofer (54) satser stort på blomster

I Ulvik innerst i Hardanger har Hjeltnes gartneri levert blomster i tre generasjoner. Nå er det Kristofer F. Hjeltnes som er gartner og daglig leder av familiebedriften som går så det suser.

Han forteller at de siste to årene har omsetningen økt med omkring 15 prosent. Likevel vil grossistene han leverer til ha mer.

– Det er nok koronaen som gjør at folk er mer hjemme og vil ha det fint rundt seg, sier Kristofer F. Hjeltnes.

Primula og stemorsblomster

Når vi treffer han hjemme i Ulvik venter han på en leveranse med 400 tusen stemorsblomster som skal vokse og selges til våren. I gartneriet er det allerede 200 tusen eksemplarer av potteplaten primula som det er høysesong for nå.

– Det er tydelig at det er populært med grønt for tiden, sier gartneren.

For å møte den økende etterspørselen er han i gang med å investere 11 millioner kroner i det som i løpet av vinteren skal bli ytterligere 3500 kvadratmeter med veksthus. Og det er bare første del av utvidelsen.

– Det betyr mye i en liten bygd som Ulvik med nærmere 1100 innbyggere der det ikke er mange private arbeidsplasser, sier Hjeltnes.

Hjeltnes gartneri i Ulvik har i tre generasjoner levert blomster til hele landet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Bransjen blomstrer

Den positive utviklingen til gartneriet i Ulvik er ikke unik i blomster-Norge. En sjekk hos de største grossistene viser at dette er en bransje i vekst.

Blomsterringen som er landets største grossist for omsetning av blomster og planter oppgir en omsetningsvekst på 7 prosent pr år fra 2019 til 2021.

Mester Grønn oppgir ikke tall, men bekrefter at det er gode tider.

– Vi har hatt en del stengte butikker i deler av pandemien. Likevel har vi hatt en fin vekst, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad, tror de høye strøm- og gassprisene gjør at vi må belage oss på mindre utvalg og høyere priser utover vinteren og våren. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han forteller at veksten er klart størst på netthandel og at spesielt mange eldre nå velger å få varene lever på døra.

Dyre fyringsutgifter truer

Selv om blomstebransjen for tiden gjør det bra frykter man at høye utgifter til oppvarming med strøm og gass vil få konsekvenser for forbrukerne framover.

– Flere gartnerier er stengt fordi man ikke har råd til å fyre. Utover våren vil vi se at prisene kommer til å stige og det blir en mindre bredde i utvalget, sier Ølstad i Mester Grønn.

Nå er det høysesong for primula. I Hjeltnes gartneri er det 200 tusen eksemplarer som skal ut i løpet av januar og februar. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Hjeltnes Gartneri i Ulvik har man så lang gått klar av de høye strømprisene, men nå slår de inn også der.

– Vi hadde en langsiktig avtale som sikret rimelig strøm, men den går dessverre ut nå i januar så nå blir det enormt mye dyrere, sier Kristofer F. Hjeltnes.

Det var Avisa Hordaland som først fortalte om veksten hos Hjeltnes gartneri.

Forsiktig optimist

Han har likevel troen på både sitt eget gartneri og bransjen i årene som kommer.

– Den økte interessen for blomster og planter tror jeg ikke forsvinner med pandemien. Det er usikre tider, men om ikke energiprisene tar knekket på oss ser jeg lyst på framtiden, sier gartneren fra Ulvik.