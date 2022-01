Stöckl oppgitt over myndighetene: – Jeg føler meg som et lite offer for systemet

Alexander Stöckl fikk korona i Tyskland i desember, men får ikke registrert sykdommen i det norske systemet. Det gjør at koronasertifikatet uteblir og at jobbreiser blir trøblete.

– Jeg føler meg som et lite offer for systemet. Jeg vil egentlig bare vite hvordan jeg skal få dette inn i sertifikatet mitt. Og det er umulig å finne ut.

Det er en oppgitt landslagstrener som møter TV 2 i Bischofshofen etter Hoppuka.

Stöckl testet positivt i midten av desember og har én vaksinedose. Den kombinasjonen vil vanligvis gi et gyldig koronasertifikat, men ikke for Stöckl sin del.

Problemet? Den positive testen ble avgitt i utlandet.

Telefon, SMS og e-post uten hell

– Jeg testet positivt da jeg var i Klingenthal (Tyskland), men jeg klarer ikke å få det inn i koronasertifikatet. Hvorfor? Fordi utenlandske PCR-tester ikke blir godkjent, forteller han, og legger til:

– Utfordringen er at jeg da må teste hver gang jeg skal reise. Og om jeg får en positiv test, som jo er mulig mange uker etter å ha gjennomgått korona, så må jeg vise frem dokumentasjon – som bare er på tysk. Det er ofte vanskelig å formidle at jeg har hatt korona, men at jeg er frisk, men testen er positiv. Uten en negativ test når jeg skal fly fra Gardermoen, for eksempel, så er det en stor utfordring, sier han.

Videre beskriver landslagstreneren et heller frustrerende møte med norsk byråkrati.

– Jeg har forsøkt å ringe informasjonstelefonen for korona, satt i kø i halvannen time, før jeg så ble kastet ut av samtalen. To ganger. Jeg har også forsøkt å sende en melding, men det er ikke mulig å sende en covid-relatert melding. Man må faktisk ringe. Jeg har forsøkt å ringe til en annen avdeling og sendt dokumentasjon og forklaring til dem. Men der fikk jeg bare til svar «vi svarer ikke på COVID-spørsmål, du må ringe». Jeg sendte også full dokumentasjon til kommunen 15.desember. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal få dette inn i koronasertifikatet. Og jeg kan til og med dokumentere gjennom media at jeg har hatt korona – jeg satt jo 14 dager i karantene i Tyskland/Østerrike. Det er kjipt at det ikke finnes noen mulighet for at folk kan godkjenne de testene, sier han.

– Åpner ikke for etterregistrering av prøvesvar fra andre land

Problemstillingen er ikke ny for norske helsemyndigheter.

FHI sier fredag at de ikke har anledning til å stille til intervju om saken, men skriver i en e-post at de «mottar mange henvendelser fra leger og privatpersoner med ønske om å registrere prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet inn i MSIS-labdatabasen for å få koronasertifikat. Dette er dessverre ikke mulig».

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) «åpner ikke for etterregistrering av prøvesvar fra andre land for personer som ikke lenger er syke», står det å lese på hjemmesidene til FHI.

– Myndighetene tror vel at det er mange som forfalsker tester i utlandet for å kunne jobbe i Norge eller lignende. Jeg vet ikke helt, men det er dumt at de som har gjennomgått korona må lide for de få som prøver å forfalske tester, sier Stöckl, og poengterer:

– Så lenge jeg får hjelp til dette, er jeg fornøyd. Og det er sikkert flere som meg i Norge.

FHIs svar til Stöckl

På spesifikt spørsmål om hva løsningen for Stöckl kan være, svarer FHI:

«Ved gjennomgått sykdom i utlandet før første vaksinedose, kan man senest på vaksinasjonsdagen ta antistoffserologi (ikke hurtigtest) som blir registrert i MSIS-labdatabasen og vises på helsenorge.no. Dette gir gyldig norsk koronasertifikat etter én dose av en vaksine som normalt gis som to doser.

Ved gjennomgått sykdom i utlandet etter første vaksinedose, eller dersom antistoffer ikke ble påvist før første vaksinasjon vil man ikke ha mulighet til å få gyldig norsk dokumentasjon på gjennomgått covid-19 i form av påviste antistoffer, fordi man uansett forventer antistoffrespons etter vaksinasjon.

Det norske koronasertifikat vil ikke være gyldig uten to eller flere doser når man ikke har norsk dokumentasjon på gjennomgått sykdom. Dette er særlig viktig for personer med hyppig behov for grensepassering, og det kan være nødvendig å tilby en ekstra vaksinedose.»