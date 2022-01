Får uventet støtte: – Vi behandler Djokovic skikkelig dårlig

Det stormer rundt Novak Djokovic. Verdensstjernen skulle etter planen delta i Australian Open, men da han landet i Melbourne, ble han stoppet.

Serberens team hadde nemlig ikke søkt riktig visum der man kunne få medisinsk fritak fra å være vaksinert mot covid-19. På flyplassen fikk han beskjed om å forlate landet uten å delta i turneringen.

Han får ikke unntak fra det strenge vaksinekravet i turneringen, men har anket. Det skal behandles i retten tidligst mandag.

Nå bor han på karantehotell, som ifølge Djokovics mor skal ha vært "fryktelige boforhold, hvor det er skittent og maten er elendig". Hun hevder sønnen holdes fanget.

Får støtte

Australias innenriksminister Karen Andrews slår tilbake mot dem som mener tennisstjernen Novak Djokovic holdes fanget i påvente av løsning i visumkonflikten. Hun vil hjelpe serberen med å forlate landet.

– Herr Djokovic blir ikke holdt fanget i Australia. Han er fri til å forlate landet når han ønsker det. Grensepolitiet vil faktisk hjelpe ham med det, sier Andrews til ABC News.

Nå får han støtte fra uventet hold. Australias største tennisstjerne, Nick Kyrgios, kritiserer eget land for måten visumkonflikten med Novak Djokovic blir håndtert på.

– Jeg ble vaksinert på grunn av min mors helse, og jeg syns vi skal gjøre det rette. Men måten vi behandler Djokovic på er skikkelig dårlig, sier Kyrgios.

– Dette er en av de store mesterne, og i enden av alt er han et menneske. Vær bedre, skriver han på Twitter.

Nadal er uenig

Det er stikk i stridd med hva rivalen Rafael Nadal uttalte om situasjonen.

– Det eneste jeg kan si er at jeg tror på personer med medisinsk utdannelse. Og hvis disse sier at vi må vaksinere oss, så må vi vaksinere oss. Det er mitt synspunkt. Jeg har selv vært gjennom koronasykdom. Jeg har fått to vaksinedoser. Om du gjør som meg, så er det ingen problemer å spille her i Australia, sa Nadal på en pressekonferanse i Melbourne torsdag, ifølge australske 7 news, før han kommer med følgende beskjed:

– Verden har lidd nok på grunn av mennesker som ikke har fulgt reglene, slår han fast, som mener Djokovic har seg selv å takke for at han ikke får spilt Australian Open.

– Jeg liker det selvsagt ikke. På en måte synes jeg synd på ham. Men samtidig så visste han om reglene og vilkårene for å komme inn i Australia for måneder siden, så tok han likevel sin egen avgjørelse, konstaterer spanjolen.

Australian Open starter 17. januar.