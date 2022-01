Mener fotballnomade døde av forgiftning

Oussou Konan var en skikkelig fotballnomade. Angriperen fra Elfenbenkysten spilte for klubber både i hjemlandet, Tunisia, Egypt, Saudi-Arabia, Tyrkia, Finland, Oman og Sveits, skriver Sporten.dk.

Han døde 3. januar, og nå er det kommet frem nye omstendigheter rundt det tragiske dødsfallet.

Ifølge flere medier og Konans tidligere klubb HJK Helsinki ble fotballspilleren angivelig forgiftet under et besøk i hjemlandet Elfenbenkysten. Konans fetter er mistenkt i saken.

– Oussou Konan Anicet, som spilte for HJK i 2014-sesongen, er gått bort i en alder av 32 år da han besøkte sin hjemby i Elfenbenskysten. Han ble angivelig forgiftet under besøket. Hvil i fred, skriver HJK Helsinki på Twitter.

SURU-UUTINEN: HJK:ssa kaudella 2014 pelannut Oussou Konan Anicet on menehtynyt 32 vuotiaana vieraillessaan kotikaupungissaan Norsunluurannikolla. Tietojen mukaan hänet myrkytettiin vierailun aikana.



Mondial Sport rapporter at Konan ble akutt syk under et besøk på Rue Princesse i bydelen Yopougon i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan.

Først antok politiet at fotballspilleren døde av sykdom knyttet til hjemreisen til jul og nyttår. Men nå etterforsker politiet om Konan ble forgiftet etter å ha drukket et glass rødvin han fikk fra sin egen fetter.

Etterforskningen pågår fremdeles, og det er foreløpig uklart hvilke motiv som lå bak den mistenkte fetterens handlinger.

Konan spilte for klubben Al-Bukiryah FC i Saudi-Arabia da han døde, som deler sorgen over tapet av fotballspilleren.