Nervøs før «Farmen kjendis»-premiere: – Jeg er livredd

Tirsdag er det sesongpremiere på den sjette sesongen av «Farmen kjendis». Denne gangen har tolv kjendiser flyttet inn på Bøensætre gård i Aremark kommune.

Både Dorthe Skappel (58), Niklas Baarli (32) og Sophie Elise Isachsen (27) har blitt spurt om å være med på «Farmen kjendis» tidligere, men har av ulike årsaker ikke takket ja før nå.

For ordens skyld, så jobber alle tre som programledere i God kveld Norge.

TV-dronningen Dorthe Skappel har blitt spurt om å delta to ganger tidligere. I starten var hun kritisk til å delta, men denne gangen skal hun selv ha hintet til at hun ønsket å være med.

– Et helvete

– Det å gå 100 år tilbake i tid og klare seg med det man lager selv, synes jeg er veldig stas. Jeg synes, mildt sagt, at det var et helvete å være der inne med tolv andre mennesker, forteller Skappel.

Hun innrømmer at hun har det hun beskriver som «et kjempetemperament» og, som de fleste andre, «jævlig mange dårlige sider».

– I en normal situasjon, så kan jeg jo bare forlate alt, og si at dette gidder jeg ikke å gå inn i. Men der inne var det sånn: «okei, svelg alle kamelene med vettet i behold». Og den synes jeg var tung, forteller Skappel.

Disse tolv kjendisene skal kjempe om kampen for tilværelsen: Dorthe Skappel (58), God kveld Norge-programleder

Shabana Rehman (44), komiker

Isak Dreyer (26), fisker

Niklas Baarli (32), God kveld Norge-programleder

Kjersti Grini (49), tidligere håndballspiller

Ingrid Simensen (27), journalist

Vebjørn Selbekk (52), redaktør i Dagen

Sophie Elise Isachsen (26), influenser

Heine Totland (50), artist

Øyunn Krogh (25), TV-personlighet

Adam Ezzari (22), artist og skuespiller

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (55), tidligere fotballspiller

– Hvis jeg ikke gjør det nå, kommer jeg aldri til å tørre

Sophie Elise Isachsen har egentlig sagt ja til å være med på Farmen opp til fire ganger tidligere, men har ombestemt seg i siste liten.

– Jeg tror jeg tenkte at hvis jeg ikke gjør det nå, så kommer jeg aldri til å tørre å gjøre det, og da kommer jeg til å angre når jeg blir eldre, forteller Isachsen.

Hun legger heller ikke skjul på at det til tider var intenst å være inne på gården.

– Noen er mer på når kameraene er der, og mindre på når kameraene ikke er der. Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til den balansen, hvem er egentlig folk da, sier Isachsen spørrende.

– Jeg personlig er litt mer forsiktig, forteller hun videre.

– Vi er rivende uenige om ganske mye

Kjendisene forteller at deltakeren som overrasket dem mest var sjefredaktør i den kristne dagsavisen Dagen, Vebjørn Selbekk.

– Han var nesten én av de jeg ble mest imponert over. Jeg gikk inn dit med en sånn: «Vebjørn Selbekk, dette kan fort gå galt». Men han imponerte meg veldig ved å være så åpen og mottakelig for andres historier, og stillinger til livet, forteller Skappel.

Vebjørn Selbekk er kristenkonservativ, og har tidligere sagt at han respekterer alle mennesker uansett legning, religion og nasjonalitet, men at han er imot homofilt ekteskap i kirken.

Én som lever i et likekjønnet ekteskap er «Farmen»-deltaker Niklas Baarli. Han giftet seg med psykolog Benjamin Silseth (30) i september i fjor.

– Jeg ble veldig glad i Vebjørn Selbekk. Vi er rivende uenige om ganske mye. Blant annet homofilt ekteskap. Men det han lærte meg, er at man kan være enige om å være uenige, forteller Baarli.

– Det har jeg kanskje vært for dårlig på før Farmen. Jeg var ikke forberedt på at det var kristenkonservative Vebjørn Selbekk som skulle lære meg det, forteller han videre.

Glad for at det ikke kommer på TV før nå

Programmet ble spilt inn allerede i mai i fjor, og Isachsen er glad for at dette ikke kommer på TV før nå.

– Jeg er glad for at det tok så lang tid. Jeg tenkte i starten at jeg skulle ønske det kom på TV med en gang, så blir vi ferdig med det. Men jeg har trengt den tiden her til å få det litt på avstand, forteller hun og fortsetter:

– Nå når jeg ser det, så synes jeg bare det er gøy, og jeg tror det nesten blir litt nostalgisk.

Skappel innrømmer at hun er spent på hvordan hun kommer til å bli fremstilt inne på gården.

– Jeg er livredd. Vi har alle en mening om hvordan vi er, og jeg har min oppfatning av meg. Jeg er redd for at når jeg sitter og ser dette, så kommer jeg til å tenke: «Er jeg virkelig sånn?» sier hun.

– Det er mange som sier: «de klippet meg feil». Nei, de gjør ikke det. Sånn er du, til tider. Så hvis de velger å trekke frem mine dårlige sider, så kommer jeg dårlig ut, men det betyr ikke at jeg ikke har de sidene, forteller hun videre.

«Farmen kjendis» har premiere tirsdag 12. januar på TV 2, og TV 2 Play.