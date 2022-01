Mener dansk smitteteori gir håp – det er bare én hake

Bare det seneste døgnet ble nesten 26.000 dansker bekreftet smittet. De siste to ukene har Danmark registret 4211 smittede per 100.000 innbyggere, som er blant det høyeste smittetrykket i verden.

Men den kraftige smitteøkningen, er ikke utelukkende negativt, mener en av Danmarks fremste smitteverneksperter.

Hun tror at dersom flest mulig dansker smittes i kombinasjon med vaksinering, så vil innbyggerne oppnå hyperimmunitet, som gir en robust beskyttelse mot omikron og fremtidige varianter.

– Vi tror dette er over i løpet av våren, og at dette var den siste julen som ble påvirket av pandemien. Fremover skal vi leve med vinterepidemier av viruset som skal kontrolleres på samme måte som vi håndterer sesonginfluensa, sa Lone Simonsen til TV 2 torsdag.

Norske forskere strides imidlertid om kombinasjonen omikronsmitte og vaksinasjon er begynnelsen på slutten for pandemien.

En hake

– Det høres så lett ut, men min erfaring tilsier at det som synes å være enkelt, har en hake. Og det er et risikoelement ved dette, sier Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiolog.

Han sikter til at selv om omikron gir et mildere sykdomsforløp, vil varianten fortsatt utgjøre en risiko for uvaksinerte, eldre og personer med underliggende sykdom.

– Siden det fortsatt er noen som ikke vil tåle omikron, synes ikke jeg at det er etisk forsvarlig som strategi dersom vi skulle slippe smitten løs for å oppnå bedre beskyttelse, sier han.

SVAR: Ørjan Olsvik etterlyser flere svar om hvilke konsekvenser omikron vil ha for den enkelte, helsevesenet og samfunnet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Olsvik støtter den norske pandemihåndtering hvor man bremser smitten med tiltak for å unngå at helsevesenet blir overbelastet.

– Det er riktig med en gradvis og forsiktig åpning, hvor vi har kapasitet til å ta vare på de syke. Vi mangler fortsatt en del kunnskap om at omikron er mindre sykdomsfremkallende, selv om stadig mer peker i den retningen.

Olsvik viser til at Norge allerede er oppe på 8000 registrerte smittede daglig.

– Det er 80.000 på ti dager, og blant de vil det være mennesker som blir syke. Kommer vi opp i 20.000 smittede hver dag og én prosent blir alvorlig syke, sprekker kapasiteten sykehusene.

Ifølge FHIs ukesrapport er det foreløpig få innlagte med omikron i norske sykehus. De spår en betydelig økning av epidemien fremover.

Selv om Olsvik avfeier hyperimmunitet ved at mange blir smittet som en strategi, mener han det er interessant dersom det er noe vi oppnår over tid – men han er ikke overbevist.

SMITTE: De siste uken er det i snitt registrert 5360 koronasmittede per dag i Norge. De siste dagene har tallet vært rundt 8000 daglig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Et skritt i riktig retning

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er enig i at omikron er godt nytt for utviklingen av pandemien, men hun understreker at det forutsetter god vaksinedekning i befolkningen.

Hun peker også på at uvaksinerte kan bli alvorlig syke, selv om omikron gir et mildere sykdomsforløp for de fleste.

– Så selv om alvorlig sykdom er sjeldent, er det nok til at vi bør være årvåkne og sørge for at helsevesenet kan håndtere dette, sier hun.

At smitte i kombinasjon med vaksinasjon gir bedre beskyttelse, er hun imidlertid helt enig i.

– Vaksinering etterfulgt av infeksjon gir en større bredde i immunresponsen. Derfor går det an å forvente at kombinasjonen gir bedre beskyttelse mot varianter i fremtiden, sier vaksineforskeren.

– Er det noe som taler mot at omikrons egenskaper i kombinasjon med hyperimmunitet er starten på veien ut av pandemien?

– Det er mer som taler for enn imot. Den sprer seg lettere og gir mildere sykdom, så det er helt klart et skritt i riktig retning, sier Grødeland.

BESKYTTELSE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener at det vi vet om omikrons egenskaper er godt nytt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tror på hyperbeskyttelse

I motsetning til Grødeland, er ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad like sikker på at smitte og vaksine gir bedre beskyttelse.

– Det er ikke sikkert at gjennomgått sykdom nå gir mer varig beskyttelse enn vaksinasjon, selv om man kanskje får en bredere immunitet. Hensynet til at helsevesenet ikke skal overbelastes er uansett viktig, og det påvirkes av hvor mange som er smittet samtidig, sa han til TV 2.

Ørjan Olsvik er heller ikke overbevist.

– Jeg synes det er interessant, og det er mulig. Samtidig er ikke det vitenskapelig grunnlaget på plass enda. Frem til vi kan sette to streker under svarene om omikron, mener jeg at vi må ta hensyn til de svakeste.

– Konsekvensene vil reduseres

– I lys av hvor god beskyttelse smitte og vaksinering kan gi, kan det være positivt at vi får en smittebølge nå?

– For vaksinerte vil smitte ytterligere forbedre immunresponsen slik at det er bedre grunnlag for beskyttelse mot ulike varianter. Det forbedrer vår grunnbeskyttelse mot hva som kan komme i fremtiden, sier Grødeland.

Samtidig understreker hun at hun absolutt ikke vil anbefale noen å oppsøke smitte.

– Selv det vi kaller mild sykdom kan være veldig ubehagelig, sier Grødeland.

I Danmark er det nå betydelig press på sykehusene. Ettersom smitten øker, forventer de også flere innleggelser i ukene som kommer, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemelding.

Fagleder for det danske Statens Serum Institutt, Tyra Grove Krause, sa tidligere i januar at hun forventer at denne måneden blir tøff, men at Danmark vil være ferdig med pandemien om to måneder.

Hverken Olsvik eller Grødeland vil ikke sette en dato for når hun tror at pandemien er over.

Grødeland er klar på at pandemi defineres ved at det er smitte internasjonalt, og det er nok et stykke frem før pandemien kan erklæres endelig over.



– Men konsekvensen av pandemien for godt vaksinere i Norge, vil kunne reduserer sterkt i løpet av kort tid sier hun.