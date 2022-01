I åtte år har gigantprosjektet vært under utbygging – krever at alt rives

De menneskeskapte øyene i Hainan-provisen sør i Kina skulle bli et tropisk paradis. Nå krever myndighetene at 39 nybygde høyblokker rives.

Verdens mest gjeldtyngede eiendomsselskap, Evergrande, har fått krav om å rive 39 blokker som bygges på et «tropisk øy-resort» i Danzou city i Hainan-provinsen, sør i Kina.

Kinesiske Evergrande har investert 13 millarder dollar i «Ocean Flower-prosjektet», som sammenlignes med Dubais menneskelagde palmeøyer.

Søker utsettelse

Gigantprosjektet har vært under oppføring i åtte år, og flere av blokkene er nær ved å blir fullført.

Evergrande bekreftet mandag at de har fått rivningsvedtaket. Reuters siterer lokale medier på at de har fått frist til 13. januar for å rive komplekset til grunnen, men Evergrande sier de vil søke om seks måneders utsettelse.

Mandag skriver den kinesiske avisen The Paper at selskapet har flyttet ut av hovedkvarteret sitt i Shenzhen hvor de har holdt til i fem år.

Kamp om restene

Evergrande sliter med å betjene en gjeld på over 2700 milliarder kroner og frykten for en konkurs er utbredt. Derfor pågår det allerede en kamp om restene av selskapet.

I følge Bloomberg News forsøker lokale myndigheter å vinne tilbake kontrollen over elleve tomter de har leid ut eller solgt til Evergrande. Grunnene som gis varierer fra manglende betaling av leie til at byggearbeidene har stanset opp.

Rivingsvedtaket i Hainan er det mest ekstreme av disse forsøkene på å ta tilbake kontrollen over tomtene så langt.

Den offisielle begrunnelsen bak kravet om rivning er at byggetillatelsen til de 39 blokkene angivelig har vært ugyldig.

Om vedtaket faktisk vil bli gjennomført er det ingen som vet, men det kompliserer jobben med å beregne hvor mye av selskapet faktisk er verdt når det finnes en risiko for at mange bygg må rives.

Beslutningen ryster

– Bygningene er så godt som ferdige! Det er virkelig synd. Myndighetene kunne spart dem for annet bruk. Folk her ønsker ikke at de skal ødelegges, de kan bli brukt til noe, sier Yang Lin som bor i nærheten, til Reuters.

NESTEN FERDIG: Lokale myndigheter krever at byggene rives. Foto: AP

Evergrande-aksjens verdi falt nesten 90 prosent i året som gikk, og selskapet har de siste månedene vært på randen av konkurs. Evergrande har for første gang måttet utsette flere gjeldsinnbetalinger.

– Luftslott

Flere tidligere ansatte og analytikere beskriver Evergrandes strategi den siste tiden som et luftslott.

Gjeldskrisen i Evergrande skaper frykt for at hele den kinesiske økonomien kunne destabiliseres. Eiendomssektoren i Kina utgjør mellom 15 og 30 prosent av den kinesiske økonomien ifølge E24.

En konkurs kan påvirke økonomien langt utover Kinas grenser.

Mandag ble handelen med Evergrande-aksjen midlertidig stanset, men den har vært normal de siste dagene.