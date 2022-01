I dag bør mange la bilen stå

Etter en lang og nedbørsfattig periode, laver snøen nå ned over store deler av Sør-Norge. Det startet i morgentimene og er ventet å vare et godt stykke ut over dagen mange steder.

Mye snø på kort tid betyr glatte veier. Og da er det mange bilister som bør passe seg. Selv med vinterdekk kan det bli krevende mange steder. Og har du sommerdekk på bilen, er det ikke noe spørsmål: Da må du la bilen stå!

Tall fra forsikringsselskapene viser at mange drøyer altfor lenge med å legge om til vinterdekk. Og de har ikke noe ute på veiene å gjøre i dag:

– Det er stor forskjell på egenskapene mellom sommerdekk og vinterdekk. Når det er snø og glatt er det bare vinterdekk som gjelder, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Brøytemannskapene sliter

Han legger til:

– Erfaringsmessig er det småveiene som er mest farlige. På de større skal det mer til at det legger seg. Men det er jo mange av oss som må kjøre på nettopp småveier først. Da er det all grunn til å være forsiktig, sier Benny.

Når det snør mye over kort tid, vil også brøytemannskapene slite med å holde tritt. Ekstra farlig er det de stedene hvor det var isete før snøen kom. Da legger snøen seg som et lokk oppå isen. Og det kan bli skummelt glatt for alle som ferdes på veiene.

Slik så det ut da Jenny (22) ble presset ut i grøfta

Vinter og glatte veier byr på mange utfordringer i trafikken. Og dessverre: Mange ulykker.

Risikerer mange problemer

– Dette gjelder særlig bratte bakker ogsvinger. Områdene rundt rundkjøringene er også utsatt. Her vil mange erfaringsmessig bremse på vei inn. Dermed blir snøen fort hardpolert og gir veldig lite feste. Må du bremse hardt her, risikerer du derfor å miste kontrollen over bilen. Det eneste som hjelper i slike tilfeller, er å avpasse farten best mulig og kjøre defensivt. Du bør også ta høyde for at ikke alle rundt deg i trafikken gjør som forventet, sier Benny.

Havner du i en ulykke med sommerdekk på vinterføre, risikerer du mange problemer:

– Da er heller ikke forsikringsselskapene nådige. Som bileier plikter du å være riktig skodd. Hvis sommerdekkene kan anses som en årsak til at du kjører av veien, eller for eksempel inn i en annen bil – ja da er sjansen stor for at du opplever avkortning i forsikringsutbetalingen. Det kan bety en saftig økonomisk smell. Og mye verre blir det naturligvis hvis det også er snakk om personskader, sier Benny.

10 tips: Dette bør vi vite når veien er glatt

Video: Her tester vi en veldig god vinterbil