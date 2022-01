Equinor med nytt oljefunn

Selskapet opplyser i en pressemelding at de har funnet om lag 21 – 33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– I våre ambisjoner for norsk sokkel står letevirksomheten helt sentralt, det er gledelig at suksessen vi har hatt i Troll- og Fram-området fortsetter, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest, i pressemeldingen.

Funnet ble gjort nær Troll- og Fram-området i Nordsjøen.

– Vi regner dette funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen. Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO2-utslipp, sier Sørtveit.