Delte nytt nakenbilde på Instagram

Torsdag delte Britney Spears (40) et bilde av seg selv i speilet. Her har hun kun på seg et par lange, hvite strømper og en choker rundt halsen, samt to små emojier som er strategisk plassert.

Under bildet har hun skrevet:

– Fri kvinne-energi har aldri føltes bedre!

Det ser også ut til at stjernen har skrudd av kommentarfeltet.

Bildet har fått stor oppmerksomhet i både amerikanske medier og sosiale medier.

Feiring av frigjørelsen

Dette er ikke første gang Spears deler lettkledde bilder på plattformen.

Den 1. oktober publiserte hun en rekke nakenbilder av seg selv, da også ved hjelp av emojier til å dekke.

Den gang ble bildene delt under et døgn etter at hennes far, James Spears, ble midlertidig fjernet som verge.

Etter å ha vært underlagt vergemål i nesten 14 år, fikk Britney Spears endelig gå fri i november 2021. Noen dager etter publiserte hun et innlegg på Instagram hvor hun skrev at hun skulle feire frigjørelsen i to måneder fremover. Det kan derfor se ut som om feiringen fremdeles pågår.