Rooney Mara skal spille Hollywood-legenden Audrey Hepburn

Skuespiller Rooney Mara (36) skal portrettere Hollywood-legenden Audrey Hepburn i en kommende biografisk film. Det melder bransjebladet Variety.

Call Me by Your Name-regissør, Luca Guadagnino (50), skal regissere filmen, som produseres av Apple Studios.

Detaljer om Hepburn-filmens handling er foreløpig uvisst.

Ikonisk stjerne

Hepburn, som gikk bort i en alder av 63 år i 1993, er kjent som en av Hollywoods største skuespillere gjennom tidene. Den belgisk-amerikanske stjernen fikk sitt gjennombrudd i klassikeren Roman Holiday i 1953. Senere gjorde hun seg bemerket i filmer som Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady og Sabrina.

HOLLYWOOD-LEGENDE: Den avdøde Hollywood-stjernen Audrey Hepburn får sin egen film. Her har hun mottatt Oscar-prisen for beste kvinnelige skuespiller i 1954. Foto: Ap / NTB

I løpet av karrieren hanket Hepburn inn både to Oscar-priser og tre Golden Globes for sine rolleprestasjoner. Ikonet viet også de siste årene av sitt liv til humanitært arbeid og mottok Presidentens frihetsmedalje i 1992.

Hollywood-yndling

Amerikanske Mara har slått seg stort opp som en av Hollywoods yndlinger gjennom de siste ti årene. 36-åringen er kanskje mest kjent for rollen som Lisbeth Salander i The Girl With the Dragon Tattoo fra 2011 – som hun ble Oscar-nominert for. Nylig spilte hun i Nightmare Alley, sammen med andre stjerner som Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette og Willem Dafoe.

Skuespilleren er også aktuell i den kommende produksjonen, Women Talking.

På hjemmebane er Mara forlovet med skuespillerkollega Joaquin Phoenix (47). I september 2020 fikk de sitt første barn sammen, sønnen River, som er oppkalt etter Phoenix' avdøde bror, River.