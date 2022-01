Intensivsjefen på OUS: Ikke umiddelbart lys i tunnelen

– Vi fikk en intensivøkning i løpet av siste halvdel av november, og den har vi egentlig holdt på med siden.

Det sier leder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Øyvind Skraastad, til TV 2 fredag morgen.

Økningen i omikron-smitte mener han ikke gjør noe særlig utslag på intensivbehovet. Selv om færre har behov for intensivbehandling enn med delta-varianten, gjør høyere smittetall at behovet for intensivkapasitet foreløpig er tilnærmet likt.

– Vi ser ikke noe lys i enden av den tunnelen umiddelbart, sier Skraastad.

30 prosent med covid-19

Skraastad opplyser at koronapasienter utgjør omtrent 30 prosent av sengeplassene på intensivavdelingen.

– Det er ganske betydelig ressursbruk rundt de pasientene, fordi det er de dårligste pasientene vi har i helsenorge, sier Skraastad.

BETYDELIG RESSURSBRUK: Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved OUS, forteller at koronapasienter krever betydelig ressursbruk. Likevel mener han intensivkapasiteten har vært for liten lenge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han omtaler økningen i intensivpasienter som en lang hale, og ikke en spiss topp. Dermed kan det ta tid før man ser en tilbakegang.

– Utfordringen fremover blir å gjøre ferdig den intensivhalen vi har holdt på med i flere uker, og å sørge for at andre sykehus ikke kneler, mener han.

Ikke bare et pandemi-problem

Intensivsjefen mener kapasiteten på norske intensivavdelinger er for liten. Det problemet mener han imidlertid at var til stede også før koronapandemien.

– Det er egentlig veldig liten mulighet til å ta topper à la pandemi eller andre belastninger, uten at det har en eller annen type konsekvens for sykehuset, sier Skraastad.

Han opplyser at OUS nå har 20 prosent mindre operasjonsvirksomhet enn til vanlig, som følge av intensivbelastningen på sykehuset.

– Det betyr at det er hundrevis av pasienter som ikke er blitt operert i løpet av den perioden frem mot jul.

– Trenger flere senger

Han mener umiddelbare tiltak må til for å styrke intensivavdelingene.

– Jeg trenger noen flere senger akkurat nå, og da tror jeg at jeg har hele sykehusnorge med meg.