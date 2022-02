Volkswagens store satsning på elbiler har så langt gitt oss tre nye modeller: ID.3, ID.4 og ID.5. Snart er det klart for den fjerde. Og det er en bilmodell det knytter seg stor spenning til.

ID.Buzz heter den og er resultatet av et prosjekt som nå har vart i 20 år. Så lenge er det nemlig siden VW først viste det som skulle bli en moderne tolkning av den legendariske hippiebussen.

Det har vært mange opp- og nedturer underveis, men nå er det ikke lenge til vi skal få se bilen i levende live.

Prise likt

I fjor høst fikk vi for første gang presentert produksjonsklar bil, i sterkt maskert versjon. I januar var så et kamuflert eksemplar på en kjapp visitt i Norge. Og nå er det ventet at Volkswagen vil gi oss flere drypp frem mot det som er bekreftet premieredato: 9. mars.

Buzz skal komme både som flerbruksbil og som varebil.

Nå skriver velinformerte Automotive News at Volkswagen skal planlegge å prise personbil-Buzz ganske likt med sin Multivan eHybrid hjemme i Tyskland. De siterer ikke navngitte kilder på dette.

Her er ID.Buzz fotografert i Oslo sentrum. Kamuflasjen skjuler fortsatt ganske mye av linjene.

Slipper avgift og moms

Dermed snakker vi startpris i Tyskland på under 60.000 euro, tilsvarende under 600.000 kroner. I Tyskland har elbiler moms, i Norge er de enn så lenge momsfrie (og dessuten uten avgift).

I Norge starter nye Multivan på 699.000 kroner. Denne modellen har både avgift til staten på 123.000 kroner – og moms.

Å bare trekke alt dette fra, blir for lettvint. Her spiller flere faktorer inn. Importøren står fritt i å prissette bilen, det skjer blant annet på bakgrunn av konkurransesituasjonen. Utstyrsnivået har naturligvis også mye å si. Vi nordmenn er generelt glade i mye utstyr, dermed er det neppe veldig mye poeng i å tilby en «ribbet» versjon som nesten ingen kjøper.

ID.Buzz kommer i to lengder, dette er den korte versjonen på rundt 4,7 meter.

4x4 kommer senere?

Men hvis vi tar de nødvendige forbeholdene, bør dette indikerer at vi kan snakke startpris på rundt 500.000 kroner på personbilutgaven av ID.Buzz. Det er ventet at de offisielle prisene slippes samtidig som premieren 9. mars.

Volkswagen planlegger to utgaver, med standard og forlenget akselavstand. Sistnevnte kommer ikke i starten, her er det snakk om 2023. I tillegg får vi flere batteripakker, bakhjulsdrift og 4x4.

Under all kamuflasjen skjuler det seg en produksjonsklar bil.

På norske veier i år

Volkswagen sparer mye utviklingskostnader ved at de skal bygge ID.Buzz på samme plattform som flere av konsernets nye elbiler. Denne heter MEB og er konstuert for å kunne brukes på biler i mange ulike størrelser.

Det spekuleres nå i at salget vil åpne opp kort tid etter premieren. Den norske importøren har så langt vært sparsommelig med informasjon rundt lansering og utlevering av biler, men de har slått fast at de første eksemplarene skal komme på norske veier i 2022.

Ifølge ryktene er det bakhjulsdrift som gjelder i starten.

