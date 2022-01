Abdelilah Saeme frikjent av Høyesterett – får advokatbevillingen tilbake

Det skriver Rett24.

Dermed er frifinnelsen av Abdelilah Saeme rettskraftig.

Saeme var i retten tiltalt for grov korrupsjon. Bakgrunnen for anklagen var at han i 2013 forsvarte en mann som var siktet for å ha oppbevart to kilo heroin.

Påtalemyndigheten mener at Saeme inngikk en avtale med klienten sin om at han skulle forsøke å bestikke politiet. Hensikten skulle være å få påtalemyndigheten til å droppe siktelsen mot klienten.

Avtalen var, ifølge tiltalen, at Saeme skulle motta inntil 20.000 euro, men beløpet skal senere ha blitt redusert til 10.000 euro.

Det er på det rene at advokaten reiste til Hamburg i Tyskland og mottok 5.500 euro i en konvolutt fra klienten i 2013, men verken tingretten eller lagmannsretten mener det er ført bevis for at pengene skulle brukes til bestikkelser.

Oslo tingrett var imidlertid enig med påtalemyndigheten i at Saemes opptreden fremstår «uryddig».

Påtalemyndigheten ba om 10 måneders fengsel og at Saeme ble fradømt retten til å være offentlig oppnevnt forsvarer. Mens saken har pågått, har hans advokatbevilling vært suspendert.

Nå som Saeme er endelig frikjent av Høyesterett, opphører også suspensjonen. Advokatens egen forsvarer, John Christian Elden, er tilfreds med rettens vurdering.

– Det er hyggelig at kollega Saeme igjen er blant oss. Etter å ha blitt frifunnet for korrupsjon i to instanser, nå stadfestet også av Høyesterett, er det all grunn til å stille spørsmål ved advokaters manglende rettssikkerhet, sier Elden til Rett24.