Wild-treneren freste etter takling: – Skader vår beste spiller med vilje

Zucca og lagkameratene fikk en nedtur i Winter Classic-kampen, men natt til fredag kom laget tilbake på vinnersporet. Nordmannen hadde en flott assist i 3-2-seieren mot Boston Bruins.

Men til tross for seieren var det ikke bare positive ting å ta med seg for Wild. Midt i andre periode måtte stjernen Kirill Kaprizov forlate isen etter en tøff takling fra Bruins-spiller Trent Frederic.

Den røffe behandlingen utløste også et lite basketak. Tidligere i kampen hadde Zuccarello også vært involvert i en disputt med nettopp Frederic.

Mats Zuccarello og Trent Frederic havnet i bråk i førsteperioden i TD Garden. Foto: Brian Fluharty

– Jeg er veldig frustrert med måten Kirill blir skadet på. Det er slike taklinger vi ikke vil ha i ligaen. Pucken ligger der. Han vet hva han gjør. Han vil skade vår beste spiller. Det er ikke noe spørsmål om det er intensjonen en gang, sier Wild-trener Dean Evason til NHL.com.

– Kaprizov er så tøff og modig som man kan bli, og han kommer ikke tilbake i denne kampen. Så det ser ikke bra ut, sier treneren.

Bruins tok ledelsen 1-0 i førsteperioden, før nettopp Kaprizov utlinget til 1-1 etter en presis pasning fra Zucca. Nico Sturm sendte Wild i føringen, før unggutten Matt Boldy scoret i debuten og ordnet 3-1. Bruins reduserte ved Brad Merchand, men en målløs tredje periode gjorde at Wild vant kampen 3-2.

– Det var et surrealistisk øyeblikk for meg med hele familien min og alle vennene mine her. Jeg fikk en utrolig pasning og jeg måtte bare skyte den i mål. Jeg tror jeg forsvant litt etter jeg scoret. Jeg husker bare guttene komme til meg skrikende og smilende, sier den 20-årige debutanten.

Det var også Wilds første seier siden 5-2-seieren over San Jose Sharks 9. desember. Det betyr at Wild ligger på fjerdeplass i sin avdeling, men laget har to kamper mindre spilt enn ledende Nashville.