Slutt for «Rådebank»

Tredje sesong av NRK-serien «Rådebank» vises fra 20. januar på NRK. Serieskaper Linn-Jeanethe Kyed forteller at det blir den siste sesongen publikum får følge GT og de andre rånerne i Bø.

Det melder P3.no fredag morgen.

Ifølge Kyed var det planlagt fra start at serien ikke skulle ha mer enn tre sesonger.

– Vi la en plan for fire år siden om at vi ønsket oss tre sesonger, og NRK har gitt oss den tilliten.

– Det føles helt riktig nå, men jeg skal innrømme at jeg synes det er trist. Jeg har blitt fryktelig glad i karakterene, universet og for å være helt ærlig: i rånemiljøet i Bø. Det har jo vært en stor del av livet mitt i fire år nå, så det er litt vemodig, sier Kyed til P3.no.

Skuespiller Maja Christiansen, som spiller karakteren Hege, sier til P3.no at hun opplever at historien de ønsket å fortelle er ferdig fortalt etter tre sesonger.



– Det er selvfølgelig kjipt at det er siste sesong, men de har hatt en plan for serien fra start, som jeg har visst om. Jeg er veldig glad for at de har klart å følge den, sier Christiansen.