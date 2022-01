Kasakhstan sier 26 «væpnede kriminelle» er drept

Det meldes av TV-kanalen Khabar 24 , skriver det statlige, russiske nyhetsbyrået.

Innenriksdepartementet har tidligere advart mot at opprørere som ikke lyttet til kravet om at de la fra seg våpnene, ville bli drept, skriver Ria Novosti, som også melder at alle regjeringsbygg er ryddet for demonstranter.

Ria Novosti meldte torsdag kveld at det kunne høres skudd i Almaty, Kasakhstans største by. Landet har de siste dagene vært preget av opptøyer og demonstrasjoner som har blitt slått hardt ned på av myndighetene. Flere titalls demonstranter og minst 18 politifolk skal være drept, og flere hundretalls skadd.

President Kassym-Jomart Tokajev ba onsdag om hjelp fra en russisk-ledet militærallianse for å få kontroll på demonstrasjonene og opptøyene i landet. Styrkene fra CSTO-alliansen ble sendt til Kasakhstan etter kort tid.

FN og EU er blant dem som har uttrykt bekymring over situasjonen, og USAs utenriksminister Antony Blinken har i samtale med sin kasakhstanske motpart bedt om at det blir funnet en fredelig løsning på situasjonen.

(©NTB)