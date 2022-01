Studie: Hunder kan skille språk fra hverandre

Hunden din forstår om et menneske snakker morsmålet ditt eller et fremmedspråk, viser en ungarsk studie.

– Hunder er veldig gode i det menneskelige miljøet, sier Laura Cuaya til NBC News.

Hun er postdoktor ved Eötvös Loránd University i Budapest og en av forfatterne av den nye studien, som er publisert i NeuroImage.

Hjerneskanninger fra 18 hunder viser at noen områder i hundens hjerne reagerer annerledes når hunden hører ord fra et kjent språk og et ukjent språk.

– Vi fant ut at de vet mer om menneskelig språk enn jeg forventet. Denne evnen til å konstant lære om det sosiale gir dem en fordel som art, sier Cuaya.

Hun fikk ideen til studien da hun flyttet fra Mexico til Ungarn med hunden sin Kun-kun. Hun hadde bare snakket til hunden på spansk og lurte på om han ville legge merke til at folk i Ungarn snakket et annet språk, skriver Reuters.

Forsker Laura V. Cuaya med hunden Kun-kun, hennes åtte år gamle Border Collie, 5. januar 2022. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo / NTB

Kjente igjen språket

Under eksperimentene ble det lest et kapittel fra boken «Den lille prinsen», mens hundenes hjerne ble skannet.

Teksten og leserne var ukjent for alle de 18 hundene, hvor 16 av dem var vant til å høre ungarsk, mens to var vant til å høre spansk.

Hundene lyttet til utdrag fra historien på spansk og ungarsk og blandet også versjoner av disse utdragene for å teste om de kunne oppdage tale og ikke-tale.

– Vi fant ut at hundenes hjerner kan oppdage tale og skille språk uten eksplisitt trening, sier Cuya.

Overraskende funn

Da forskerne sammenlignet MR-skanningene fra opplesningene på av to språkene, fant de distinkte aktivitetsmønstre i hunders primære auditive cortex i hjernen, noe som indikerer at de kan skille mellom tale og ikke-tale, skirver Reuters.

I deres sekundære auditive cortex som analyserer komplekse lyder, produserte hundenes hjerner forskjellige aktivitetsmønstre når de hørte et kjent språk og et ukjent språk.

– Å kjenne forskjellen mellom språk kan være viktig for hunder som en del av deres vakthund-oppgave. Når hunden er i beredskap er det mer sannsynlig at den er mistenksom overfor folk som snakker et annet språk, sier Dr. Katherine Houpt, ved Cornell University College of Veterinary Medicine til NBC.

Forskjellene var mer uttalt hos eldre hunder og hunder med lengre snuter.

Cuaya mistenker at de eldre hundene utpekte seg fordi de hadde hatt flere år på å lytte til eierens morsmål enn de yngre, men hun var usikker på hvorfor hunder med lengre tryner klarte seg bedre.

Houpt sier at en mulig forklaring er at hunder med lengre snute, som er vanlig blant sauehunder, må kunne forstå språk bedre for å oppfatte hva en gjeter sier til hunden.

Cuya sier studien gjenspeiler hvor innstilt hunder er på menneskene de tilhører.

– Resultatene våre viser at hunder lærer av sine sosiale miljøer, selv når vi ikke lærer dem direkte. Så bare fortsett å involvere hunden din i familien, og gi den muligheter til å fortsette å lære, sier Cuaya.