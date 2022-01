Klarer ikke å holde tårene tilbake: – Har vært en så stor del av livet mitt

Anledningen er spesiell. Det er mange følelser. Like etter nyttårsrakettene ble fyrt opp er Kristin Holte på CrossFit-senteret i Oslo. Der gjør hun seg klar til hennes aller siste konkurranse som profesjonell utøver i idretten.

I 1999, som ungdomsskoleelev, fikk hun en oppfordring om å skrive hvor hun så seg selv ti år frem i tid.

«Verdensmester...» var ordene hun skrev ned.

I november 2021, 22 år etter det noe hårete målet ble skrevet ned, kunne 35-åringen slippe både jubel og følelser løs. Hun ble da verdensmester i øvelsen functional fitness. Nå føler Holte at hun gir seg på topp.

– Idretten har vært nesten alt for meg. Jeg har identifisert meg med idretten. Frem til i fjor så så jeg på meg selv som «CrossFiit-Kristin». Men på grunn av en prolaps i ryggen, som gjorde at fremtiden så mindre lys ut, så måtte jeg tenke hvem jeg er uten CrossFit. Jeg ville ikke så tom og uten identitet. Nå føler jeg at jeg er Kristin som driver med CrossFit og ikke CrossFit-Kristin, sier hun til TV 2 med tårer i øynene.

Idretten har virkelig satt spor i henne. Hun forteller at hun blir blank i øynene hver gang hun tenker på at det nærmer seg slutten. Når den siste konkurransen i Miami neste uke er over starter prosessen for alvor med å finne ut hva hun skal videre.

Én ting er kvinnen med den store drivkraften sikker på - det skal være noe hun føler seg god i og at hun kan bidra til å hjelpe andre. Etter å ha brukt de siste ni årene på å fokusere svært mye på seg selv er det viktig for henne. Det første hun skal gjøre når hun kommer hjem til Norge er imidlertid noe litt annet.

– Jeg tror jeg skal kjøpe meg en stor pose med smågodt og spise det uten dårlig samvittighet. Da handler ikke alt om prestasjon lenger. Da handler det om å nyte, sier hun og smiler bredt.

Vi skrur tiden tilbake til 2012. Det var året hvor hun mer eller mindre tilfeldig snublet inn i idretten. Ettersom hennes far, Geir Holte, var tidligere profesjonell langrennsutøver var dette også noe som falt naturlig for henne. Etter å ha prøvd både langrenn og triatlon over en periode anbefalte en venninne av henne CrossFit.

Etter en prøvetime ble hun bergtatt. Variasjonen av å bedrive øvelser innenfor både gymnastikk, styrke og utholdenhet trigget henne. Bare noen måneder etter prøvetimen kom den første konkurransen. Da begynte ballen å rulle for konkurransemennesket Kristin Holte.

– Jeg elsket det. Det er jo som en barnehage for voksne. Jeg fant ut at jeg ville teste hvor langt jeg kunne nå og her er jeg.

Siden den gang har det vært flere høydepunkter for Holte. Første gang hun kvalifiserte seg til CrossFit Games i 2014 plasserer hun høyt. Hun beskriver det som avgjørende for den videre satsingen. Hun har også en andreplass i CrossFit Games, kongepokalen som norgesmester og sist men ikke minst førsteplassen i VM fra november i fjor.

På veien har det imidlertid ikke bare vært oppturer.

– Det har nok vært en del flere nedturer enn oppturer. Men heldigvis glemmer man de fort når det går bra. Jeg er også glad for å ha opplevd de nedturene jeg har hatt. Da setter jeg vanvittig stor pris på de stundene hvor det går bra, forteller hun.

Skader har vært de største nedturene. Hun har blant annet vært gjennom flere belastningsskader, et par prolapser, operert begge håndleddene og hatt delvis avrevet akillessener i begge føttene.

Hun beskriver en stor nedtur for hver eneste skade. Følelsen av å bli satt tilbake har hun virkelig ikke satt pris på. Men motivasjonen som etter hvert har sneket seg inn om å komme tilbake sterkere har vært drivkraften.

Mental trening er noe hun har brukt aktivt for det. Hun begynte allerede i 2013 et tett samarbeid med en mental trener. Hun mener selv at hun rent fysisk ikke er de beste i verden, men at hun har klart å prestere på grunn av at hun har hentet ut det lille ekstra mentalt.

– Kan du beskrive litt hvordan du bruker det mentale i konkurranse? Hvordan henter du ut det lille ekstra?

– Det er en litt ut av seg selv opplevelse. Da jeg for eksempel var i EM var det en økt som skulle være veldig kort. Da hadde jeg bestemt meg for å ta med meg tigeren. Da var det en mental tiger som gikk ved siden av meg og jeg holdt den i bånd. Tre , to, én og kjør. Da slapp jeg båndet og det føltes som om tigeren og jeg gikk i ett. Jeg satte personlig rekord med mange sekunder fra trening og da jeg kom i mål tenkte jeg; hva skjedde nå?

Hun forteller at hun fortsatt vil bruke CrossFit som trening selv om det ikke blir flere konkurranser fremover. At hun nå legger opp, bare en drøy måned etter å ha blitt verdensmester, er på grunn av timing.

Følelsen av å gi seg på topp og samtidig velge selv å legge opp, fremfor å bli tvunget til det på grunn av en skade, er avgjørende.

Hun innrømmer at det nok blir litt flere tårer etter sin siste konkurranse i Miami neste uke. Hun har imidlertid en solid karriere og særlig én ting kommer hun til å tenke litt ekstra på.

– Det sto ti år på dagboka fra ungdomsskolen. Det tok litt over 20 år, men jeg klarte det til slutt. Jeg har alltid jobbet mot å bli best. Jeg ville bli så god jeg kunne bli og gjøre meg fortjent til resultatene mine. Jeg er så glad for at jeg ble så god at jeg fortjente å bli verdensmester.