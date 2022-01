Trumps medieplattform lanseres trolig i februar

Det går fram av en liste i Apples appbutikk. Den 75 år gamle tidligere presidenten er permanent utestengt fra Twitter, plattformen han foretrakk å kommunisere via både før han ble president og i tiden i Det hvite hus.



Han er i tillegg utestengt fra Facebook og YouTube etter stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, da en horde av støttespillerne hans tok seg inn i kongressbygningen i et forsøk på å stanse godkjenningen av Joe Bidens seier i presidentvalget.

Trump hadde da i månedsvis feilaktig hevdet at det foregikk omfattende valgfusk i forbindelse med valget, og at Bidens seier var illegitim. Han har i året som har gått siden, fortsatt med påstandene. Mange republikanske partifeller har fulgt etter, og en stor andel av partiets velgere tror i dag at «valget ble stjålet» fra Trump.

Trump sier at «Truth Social» vil være et alternativ til plattformene fra de store teknologiselskapene, som han sier opptrer partisk mot ham og andre konservative stemmer.

Plattformen vil slutte seg til et utvalg av sosiale medier rettet mot konservative amerikanere og folk på den radikale høyresiden i USA. Gettr ble lansert tidlig i juli av en av Trumps tidligere rådgivere, men det er Parler og Gab som per nå er de mest populære blant 75-åringens tilhengere.

(©NTB)