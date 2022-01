Smittet av korona

Dette avslører artisten selv på Instagram torsdag kveld.

Hun poster et bilde av seg selv, liggende på sofaen, med munnbind og lue.

Sogndølen skriver at hun har vært syk og halvveis sengeliggende.

«Da var vi der. Jeg har hatt korona-uke. Jeg har vært syk, halvveis sengeliggende og ikke hatt det så veldig bra», skriver 33-åringen.

Men hun legger til at det samtidig ikke har vært verre enn at det har gått helt fint.

Hun kommer også med en hyllest til helsevesenet.

«Takk og lov for at jeg har vært så heldig at jeg har å kunne tatt de vaksinene jeg har fått tilbud om. Derfor har dette gått helt fint», skriver Damli.

Damli er nå begynt å komme på bedringens vei, og beklager til sine 325.000 følgere på Instagram at hun ikke har vært så aktiv i det siste.

– Men nå kjenner jeg at om en dag eller to, så kan jeg si: I`M BACK og klar for 2022!