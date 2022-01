Tilbake der alt startet: – Jeg trodde aldri jeg skulle lykkes. Jeg var feit

Se Real Sociedad - Celta Vigo på TV 2 Play lørdag fra kl. 16.00!

Rafael Alcantara vet hvordan han skal sjarmere Real Sociedad-fans. Før han i det hele tatt hadde gjennomført sin første trening med laget, hadde brasilianeren allerede rukket å lære baskisk på utmerket vis.

Han startet året med en dukkert i havet på San Sebastiáns mest ikoniske sted – Playa de La Concha.

Rafinha kommer på lån fra PSG og har ikke spilt en offisiell kamp siden 15. oktober. Det er derimot ingen tvil om at Rafinha er en signering som ikke bare begeistrer La Real-fans, men LaLiga-fans generelt. For de vet hvilken fotball den yngre Alcantara-broren kan produsere når han først holder seg skadefri.

– Vi vet alle hvilket potensial han har som spiller, det er åpenbart. Han kan tilpasse seg flere forskjellige posisjoner fordi han er en fantastisk spiller, sa Real Sociedad-trener Imanol Alguacil.

I La Real er det en skadet David Silva som Rafinha i hovedsak skal avlaste på midtbanen, men som Imanol fremhever er han en svært allsidig spiller som kan brukes i mange posisjoner – noe et så skadet lag som Real Sociedad har vært denne sesongen virkelig trenger.

– Trodde aldri jeg skulle lykkes

Rafael Alcantara er kanskje født i Brasil og har valgt å representere det brasilianske landslaget, men det var i Spania han vokste opp, både på og utenfor banen.

Han var bare ett år gammel første gang han fikk holde VM-gull. Året var 1994, og faren Mazinho hadde blitt verdensmester med Brasil. Mazinho spilte imidlertidig klubbfotball i Valencia, og der i hjemmet på østkysten av Spania begynte Rafinhas tre år gamle storebror å samle skoene sine.

GULL: Mazinho (t.v.), Bebeto og Romario (t.h.) tok VM-gull med Brasil i 1994.

Rafa så forundret på Thiago i mens han plasserte skoene sine på bakken som kjegler, tok frem en fotball og begynte å drible rundt dem. Noen sekunder senere fulgte Rafa på og gjorde det samme.

Med en profesjonell fotballspiller som far, flyttet familien mye rundt, men én ting endret seg aldri der de var – Thiago og Rafa løp alltid rundt med en ball.

På YouTube i dag er en seks minutter lang video, filmet i 1996 på Estadio Balaídos i Vigo, da Mazinho spilte for Celta. På en tom Balaídos sees de to brødrene løpe med en ball, der de dribler fra hverandre, blir sparket og bryter. «Kampen» avsluttes først etter at en brutal takling fra Thiago etterlater tre år gamle Rafinha i tårer.

Etter at Mazinho avsluttet karrieren i 2001, var det i Nigrán utenfor Vigo at familien skulle bosette seg. Det var her Thiago og Rafinha begynte å spille på fotballskolen Ureca, men Rafinha hadde aldri noen store ambisjoner.

– Jeg trodde aldri jeg skulle lykkes, jeg var feit og så det var annerledes med broren min. Med Thiago kunne du se det, sa Rafinha senere.

Rafinha var keeper og sto i mål mens Thiago og Rodrigo Moreno (nå i Leeds United) terroriserte lagene i Galicia. Lille Ureca overrasket alle og ble uslåelige, selv mot storklubben Celta de Vigo.

Rafa imponerte i målet og ble tatt ut til det galisiske regionlaget. Samtidig ble Thiago rekruttert til Barcelonas La Masia, mens Rodrigo gikk via Celta til Real Madrid.

Returnerer til barndomslaget

Plutselig ble Rafinha selv igjen i Galicia. Han begynte å spille på midtbanen i stedet og fikk plass på Celta de Vigos ungdomslag. Men det gikk bare én sesong før pappa Mazinho og bror Thiago overtalte Barcelona til også å gi lillebror en sjanse. I Barcelona ble brødrene gjenforent og begge nådde til slutt profesjonell fotball.

Mens Rafinha delte Ureca og Barcelona med broren, ble Celta hans. Selv om Thiago sa at han er Celta-supporter og at det er klubben hans, har han aldri spilt der. Rafinha har det, men ikke bare en sesong i ungdomslaget. Ved to anledninger ble han lånt ut fra Barcelona til Celta på seniornivå, sesongene 2013-14 og 2019-20.

RETUR: Rafinhas Real Sociedad møter Celta Vigo i dag. Brasilianeren hadde to av sine beste sesonger i klubben. Foto: Lalo Villar

De to sesongene er blant de beste han har hatt i karrieren. Og i Vigo er det få spillere som har vært i klubben så kort tid, men er elsket så høyt som Rafinha. Han har bare vært der på lån, men Vigo er hjemmet hans. Det er her moren og søsknene hans fortsatt bor.

Selvfølgelig blir det spesielt om hans debut for Real Sociedad, slik det ser ut, kommer i kveld mot Celta de Vigo. Sist gang Rafinha var på banen da Real Sociedad møtte Celta på Anoeta, da scoret han to mål – men den gangen for Celta.