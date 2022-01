Tre politibetjenter i George Floyd-saken skal for retten i januar

Rettssaken mot de tre tidligere politibetjentene som er siktet for å ha krenket George Floyds grunnlovsfestede rettigheter, starter 20. januar.

De tre må møte for retten nesten ni måneder etter at den tidligere politibetjenten Derek Chauvin ble dømt for drapet på George Floyd. En video av drapet, som skjedde i mai 2020, satte i gang store demonstrasjoner mot rasisme både i USA og resten av verden.

Rettssaken som starter 20. januar, er den første av to som de tidligere politibetjentene Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane må igjennom, og går ut på at de har krenket Floyds sivile retter på føderalt nivå. Det har ikke blitt satt en dato for den andre rettssaken, som går ut på siktelser på delstatsnivå.

Også Chauvin må gjennom en ny rettssak, denne gangen på føderalt nivå. I desember erklærte han seg skyldig i å ha krenket Floyds sivile retter, noe som var første gang han erkjente skyld i saken.