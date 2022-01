Legendarisk Hollywood-regissør er død

Regissøren døde av naturlige årsaker, tidlig torsdag i hans hjem i Los Angeles. Det forteller hans datter til The Hollywood Reporter.

Bogdanovich fikk åtte Oscar-nominasjoner for filmen «The Last Picture Show» fra 1971. Dette var hans andre film, og gjorde for alvor at han ble ansett som en stjerneregissør, skriver THR.

Regissøren startet karrieren som skuespiller på 50-tallet, hvor han studerte på den prestisjefylte skolen Stella Adler. En av hans mest kjente roller er som terapeuten Elliot Kupferberg i «The Sopranos».

Han har også jobbet som journalist og filmkritiker for magasinet Esquire.

Bogdanovich etterlater seg to døtre og tre barnebarn.