Lindvik og Granerud på pallen sammenlagt - Kobayashi vant Hoppuka

Se Lindviks hopp fra finaleomgangen øverst!

Mye måtte klaffe for at Marius Lindvik skulle tukte suverene Ryoyu Kobayashi på Hoppukas siste dag. Før det siste rennet var det 17,9 poeng som måtte hentes inn for en sammenlagtseier.

Den oppgaven ble for stor for Lindvik. Nordmannen var kun nummer 23 etter førsteomgangen i Bischofshofen, og dermed ble det en kamp om pallplass, og ikke om det prestisjetunge gullørnen.

I finaleomgangen sikret Lindvik andreplassen sammenlagt med et kjempehopp, mens Halvor Egner Granerud ble nummer to torsdag og tre sammenlagt etter et strålende hopp i finaleomgangen.

Dermed ble det to norske på pallen sammenlagt, bak Ryoyu Kobayashi, som vant Hoppuka.

– Jeg får ta med meg hoppinga. Det har vært bra hopping i Hoppuka. Jeg får si meg fornøyd med det, men japaneren ble for sterk, oppsummerer Lindvik til TV 2.

– De tyskerne er ganske opptatt av å ta en pallplass i Hoppuka, så det er deilig å ta dem, sier Granerud til TV 2 om tredjeplassen sammenlagt i Hoppuka og sender et lite stikk til sine tyske konkurrenter.

Kobayashi ble nummer fem både i førsteomgangen og i finaleomgangen, men hadde såpass forsprang at han vant Hoppuka likevel. Han kunne blitt den første til å vinne samtlige Hoppuka-renn to ganger, men det klarte han altså ikke med torsdagens femteplass.

– Jeg er veldig glad, sier Kobayashi til TV 2 etter Hoppuka-seieren.

Daniel Huber fra Østerrike vant torsdagens renn foran Granerud, mens Karl Geiger ble nummer tre i torsdagens renn.

Se hele resultatlisten her!

TORSDAGENS PALL: Halvor Egner Granerud ble nummer to i torsdagens renn. Foto: LISI NIESNER

Slo kraftig tilbake etter skuffende første hopp

I finaleomgangen slo Lindvik kraftig tilbake etter den svake førsteomgangen. Nordmannen hoppet hele 139 meter og tok en suveren ledelse med 22 hoppere igjen.

– Det er jo et kjempehopp! Vi skulle gjerne hatt to av dem i dag, kommenterte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Kobayashi ble på sin side nummer fem i førsteomgangen, bak blant andre Halvor Egner Granerud, og var dermed femte sist ut i finalen.

Sterk norsk kvalifisering

Samtlige norske kvalifiserte seg til førsteomgangen i Bischofshofen, men i duellene ble det mannefall. Johann Andre Forfang, Joacim Ødegård Bjøreng, Daniel-André Tande og Fredrik Villumstad kom seg ikke til finaleomgangen. Sistnevnte var i duell med Kobayashi.

Dermed var det Lindvik, Granerud og Robert Johansson som skulle forsvare Norges ære i finalen.

Lørdag er det klart for ny hopprenn i Bischofshofen, denne gang i verdenscupen. Det rennet ser du på TV 2 og Play fra 14.25!