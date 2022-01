Gullhåp fikk seg en tankevekker av Klæbo

Hans Christer Holund har trent i fred og ro, stort sett alene, på Sjusjøen.

Og nå er han er klar for siste finpuss av OL-formen i Seiser Alm i Nord-Italia. Holund kom sammen med trener Eirik Myhr Nossum dit onsdag kveld - som de første av langrennstroppen som skal være samlet der fram til avreise til Kina.

Hans Christer Holund i idylliske omgivelser i høyden i Seiser Alm i Italia før OL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Forstyrrer idyllen

Det – eller mer korrekt: den – som forstyrrer idyllen er Johannes Høsflot Klæbo.

Det at Klæbo, verdens beste sprinter, gikk fra verdens beste klassiske skiløper Iivo Niskanen, i Tour de Ski , var ikke det Holund hadde forestilt seg. Det skulle jo vært omvendt!

– Veldig imponerende, noe av det beste jeg noen gang har sett av en skiløper. Han er komplett, god i alt. Vi får glede oss over at Klæbo er norsk og skal gå sisteetappen i stafetten. Men dette viser jo at det blir jo tøft for oss andre som skal kjempe om individuelt gull i OL.

Holund myser i sola som varmer på 1800-1900 meter over havet der Holund gjør en «pit stop» og veksler noen ord med TV 2.

– Usikker på eget nivå

Klæbos løp i Tour de Ski har gjort skikkelig inntrykk:

– Vi vet at Niskanen er i form, han har vunnet to verdenscuprenn i år og Klæbo går altså rett fra Niskanen på en 15 kilometer!. Sterkt! Det var på et nivå som jeg ikke har sett Klæbo før, og jeg er usikker på om jeg har et slikt nivå inne selv nå, så jeg må bruke dagene fram mot OL godt, forklarer Holund.

Holund deltok ikke i Tour de Ski, hans siste skirenn var verdenscup i Davos for snart en måned siden. Det betyr nesten to måneder uten konkurranse.

– For meg er trening den beste oppladningen jeg kan få, sier «HC», som han kalles i langrennsmiljøet.

Italiensk idyll

Det har kommet 20 centimeter nysnø i Seiser Alm, det er ned mot minus 15 grader på natten, men på dagen varmer sola som den gjør ved påsketider hjemme i Norge.

Hans Christer Holund trener i høyden i Seiser Alm i Italia før OL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er helt fantastisk! Jeg tror jeg skal klare å komme i OL med slik forhold, avslutter Holund.

Hans Christer Holund ble verdensmester på femmila i 2019, han ble verdensmester på 15 kilometer sist vinter.