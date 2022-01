Ny utvikling i forsvinningssaken som ryster USA

Stemoren til den savnede 7-åringen Harmony Montgomery ble torsdag arrestert siktet for velferdssvindel etter å ha samlet inn matkuponger i stedatterens navn, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge statsadvokaten i New Hampshire skal Kayla Montgomery (31) ha skaffet seg matkuponger til en verdi av 1500 dollar i Harmonys navn, over 13 000 norske kroner, mellom desember 2019 og juni 2021 til tross for at barnet ikke bodde sammen med henne og faren Adam.

SIKTET: Harmonys pappa Adam Montgomery (31) er pågrepet for å ha utøvd vold mot datteren i 2019. Det var han som hadde foreldreretten for jenta da hun forsvant samme år. Foto: Manchester Police Deparment (NH) / AP / NTB

Harmony pappa Adam Montgomery (31) var den første som ble arrestert med tilknytning til den mystiske forsvinningssaken da han onsdag ble siktet for å ha utøvd vold mot datteren i 2019, innblanding i foreldreretten og for å ha satt et barns velferd i fare.

I tillegg står faren siktet i forsvinningssaken siden datteren ikke var hos ham slik hun egentlig skulle.

Han har ikke erkjent straffskyld for noen av punktene per nå, og sitter varetekstfengslet uten mulighet for kausjon.

Sporløst forsvunnet i to år

Stemoren, som nå står siktet for velferdssvindel, ble intervjuet av Manchester-politiet allerede nyttårsaften, samme uke som politiet ble varslet om Harmonys forsvinning. Da fortalte hun myndighetene at hun ikke hadde sett stedatteren siden november eller desember 2019.

Hun er selv mor til tre av Harmonys halvsøsken, og bekreftet den gang overfor politiet at hun ikke hadde sett barnefaren Adam siden oktober 2021, og ikke snakket med han siden november.

Politiet i Manchester har opprettet en tipstelefon og en dusør på 111 000 kroner i jakten på den savnede 7-åringen, som ingen har sett siden oktober 2019 da hun forsvant fra hjemmet sitt i byen. Den gang var Harmony kun 5 år gammel.

FORSVUNNET: Moren til Harmony (7) har ikke sett datteren sin hun var 5 år gammel. Hun var en av dem som varslet politiet om at jenta var borte. Foto: National Center for Missing & Exploited Children / Manchester Police Department (NH)

Slo datteren

Harmonys biologiske mor ringte politiet i november for å si at hun ikke hadde sett datteren på en stund. Den gang forklarte hun til politiet at hun ikke hadde sett datteren sin på over seks måneder. Hun endret senere forklaring, og sa hun ikke hadde sett Harmony siden påsken 2019 da hun videochattet med henne og faren Adam.

Ifølge politiet var det Adam som hadde den juridiske foreldreretten til Harmony da hun forsvant. Han står nå siktet for vold mot datteren.

Harmonys grandonkel har senere forklart til politiet at han så jenta med et svart øye i juli 2019. Den gang hadde Adam forklart at han slo datteren etter at han så henne holde hånden over munnen til sin yngre bror for å hindre ham i å gråte, ifølge politidokumentene.

Grandonkelen varslet barnevernstjenestene etter hendelsen.

Delvis blind

Harmony ble sist sett da politiet rykket ut på en bekymringsmelding til huset hun bodde i med familien sin i Manchester 1. oktober 2019.

DELVIS BLIND: Harmony (avbildet) er delvis blind og må bruke bilder. Politiet har utgitt bilder av jenta i håp om at noen har sett henne. Foto: National Center for Missing & Exploited Children / Manchester Police Department (NH)

Hun er delvis blind og bruker briller, har blå øyne og blondt hår. Ifølge politiet er hun trolig rundt 121 centimeter og veier 22,7 kilogram dersom hun blir sett i dag.

Ifølge politiet skal hun ha vært registrert på en skole i nabostaten Massachusetts rundt den tiden hun forsvant. Politiet har ikke ønsket å kommentere jentas tilknytning til staten.

Det er også ukjent hvorfor det tok så lang tid før jenta ble meldt savnet av familien.

Etterforskningen er pågående.