Skiskytterkometene skal til OL, men får neppe delta: – De må få seg en hobby

Om under en måned går guttedrømmene til Filip Fjeld Andersen (22) og Sivert Bakken (23) nesten i oppfyllelse.

Søndag kommer Skiskytterforbundet etter all sannsynlighet til å offentliggjøre det de fleste vet allerede: Filip Fjeld Andersen og Sivert Bakken får de to siste plassene i herrenes OL-tropp.

Ettersom duoen er de eneste i utenom de fire forhåndsuttatte som skal gå helgens verdenscuprenn i Oberhof, det siste rennet før uttaket, går landslagssjef Per Arne Botnan langt i å antyde at de to talentene skal til Beijing.

Dermed går en livslang drøm i oppfyllelse for både Bakken og Fjeld Andersen, som har fått sitt internasjonale gjennombrudd denne sesongen.

– Det hadde vært utrolig gøy å få dra til OL, sier Fjeld Andersen, som understreker at han fortsatt ikke er tatt ut.

Fire sikre stjerner

Men når han offisielt blir en del av Norges OL-tropp over helgen, er ikke det ensbetydende med at han får delta i lekene. Både Fjeld Andersen og Bakken drar nemlig til Kina som reserver.

REKRUTT: Sivert Bakken er en del av det norske rekruttlandslaget, men har likevel imponert nok til få OL-billett. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Bare fire nordmenn får stille til start på de ulike distansene under lekene. Og med Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen på laget, skjønner de to reservene godt at de kommer til være nettopp det.

– Å skulle få et renn ser vanskelig ut med tanke på at vi har fire veldig sterke utøvere, men bare å få være med ville vært utrolig kult og gitt mye læring, sier Fjeld Andersen.

– Det er fire stykker som er ganske klare, så jeg må gå ganske bra nå i Oberhof og i Anterselva hvis det skal være mulig å få delta på noe. Men først og fremst hadde det vært kult å være med i troppen, så får vi ta det derfra, sier Bakken, som har flere topplasseringer i verdenscupen denne sesongen.

Må holde humøret oppe

Landslagssjef Botnan tror ikke det vil skape noen uro i troppen.

– Forutsetningene er veldig klargjort på forhånd. Dette er slik situasjonen er, og det har de gutta innsett også, sier han.

Men selv om de i utgangspunktet ikke skal gå noen renn, krever landslagsledelsen at de holder seg like skjerpet som de fire andre.

Tarjei Bø med stikk til samboeren: – Hva faen mener du?!

– De skal være topp preppet på lik linje med de andre. De skal følge den samme syklusen med trening, testløp og konkurranser. De skal være maksimalt forberedt til enhver tid. Plutselig blir noen syke, sier Botnan, og legger til:

– I tillegg skal de være med på å holde humøret oppe og skape et godt miljø. De skal også bidra med sine kvaliteter på trening gjennom hele perioden, så de har en viktig oppgave som reserver. De oppgavene skal de være bevisst.

Følte seg som en turist

For åtte år siden hadde Vetle Sjåstad Christiansen (29), som nå er bankers på det norske laget, de samme oppgavene under OL. Da var han med til Sotsji som reserve, og fikk ikke gå et eneste renn.

– Det ble mye biljard, mye asiatisk mat. Det var en døgnåpen restaurant der, og jeg var mye i den asiatiske delen. Det var hyggelig, men litt kjedelig også. Det frister mer å konkurrere denne gangen, sier Sjåstad Christiansen, som aldri følte at han var med i et OL.

VETERAN: Som unggutt måtte Vetle Sjåstad Christiansen ta til takke med å være reserve i OL. I år skal han etter planen gå de fleste distanser. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Jeg følte meg som en turist, det gjorde jeg. Vi har jo ganske langt borte fra der det skjedde da også. Vi var ikke på åpningsseremonien heller, for det var tre timer transport. Jeg fikk liksom lite følelsen av den olympiske ånden. Det var litt blandede følelser, sier han.

– Hva slags råd vi du gi til Bakken og Fjeld Andersen, som nå skal være reserver?

– De bør ha mye å finne på utenom trening. Minimum én hobby. Nå spiller vi alle litt Football Manager, og så har jeg begynt å tegne litt. Jeg får gi noen tegneråd til Sivert og Filip. De skal nok komme seg gjennom OL med litt fargelegging, flirer han.

En mulighet

Selv ser de to reservene på en OL-reise som en unik mulighet. Ikke bare får de oppleve hvordan det er å delta i OL, men de får også sjansen til å trene i høyden i de kinesiske fjellene.

De kan rett og slett komme fra OL med en formtopp, slik Henrik L'Abée-Lund gjorde for fire år siden. Da vant han sin første verdenscupseier i Holmenkollen rett etter OL i Pyeongchang.

– Så lenge opplegget er bra og man holder seg selv i gang, så kan det være en fin mulighet, sier Fjeld Andersen, som ble nummer tre på sprinten i Le Grand-Bornand like før jul.

– Men kan du kalle deg en olympier, dersom du ikke deltar i noen renn?

– Nei, det vil jeg ikke si at jeg kan, sier Fjeld Andersen og humrer.