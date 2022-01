Kidnappingsdramaet på Tolga

Klokken 01.53 natt til søndag ringer 20-åringens foreldre til politiet, som slår full kidnappingsalarm.

Politiet setter raskt opp grensekontroll på fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag.

Gjerningsmennene har imidlertid kjørt sørover. De har kommet til Stor-Elvdal når de kjører av veien og havner på en potetåker.

FERSKE SPOR: Kidnapperne havnet på dette snødekte jordet natt til søndag. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Bilen har de leid gjennom Bilkollektivet, som er landets største bildelingstjeneste. Daglig leder Morten Munch-Olsen forteller at bilen er utstyrt med GPS-sporing.

– Det er jo litt dumt å bruke en av våre biler til dette, sier han til TV 2.

– Vi har veldig god kontroll på hvem som bruker bilene opp mot Bank-ID, førerkortregisteret og hvilken telefon som er brukt. Vi har data på alle bevegelser som er knyttet til bilen i tidsrommet den er utleid.

Fra et sted i nærheten av Koppang, ikke langt fra potetåkeren, tar gjerningspersonene og den kidnappede 20-åringen en taxi.

Taxisjåføren er avhørt av politiet, men TV 2 er ikke kjent med hva han har forklart.

SENTRUM: Ifølge TV 2s opplysninger tror politiet at mennene var innom en leilighet på Hamar. Foto: Harald Eiken / TV 2

Etter det TV 2 forstår, har politiet opplysninger om at mennene drar til en leilighet på Hamar.

Samtidig er 20-åringens foreldre svært bekymret. I samråd med politiet etterlyser de sønnen med navn og bilde i flere av landets største medier.

Drammen drone. Drammen sentrum Drammenselva. Foto: Frode Sunde / TV 2 På et tidspunkt søndag blir 20-åringen sluppet løs i Drammen, har han selv forklart. Derfra kommer han seg til Oslo. Flytoget, Oslo S, Gardermoen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Klokken 20.37 ankommer et flytog Oslo Sentralstasjon. 20-åringen går på i togets fremste vogn, ifølge flytogverten som TV 2 har snakket med. Flytoget, Oslo S, Gardermoen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Rutinemessig teller flytogverten de ni passasjerene på flytoget og melder fra til togføreren. På vei ut fra togføreren huker 20-åringen tak i ham. – Han hadde mistet telefonen sin og ba om å få låne min, sånn at han kunne ringe hjem. Vi har jobbtelefoner, så jeg lånte ham den. Han snakket med moren sin, men jeg hørte ikke så nøye etter. Han så sliten ut, sier flytogverten. 20 åringen som ble bortført reiste via Gardermoen med Flytog og vanlig rutetog etter at kindnapperne hadde satt han fri. Foto: Frode Sunde / TV 2 Fremme ved Oslo lufthavn går 20-åringen av toget. Flytogverten ser at han ikke har billett, og at han snakker med en vekter.

Omkring 20 minutter senere får flytogverten en telefon fra Innlandet politidistrikt. De vil vite hvordan 20-åringen ser ut, hva han har på seg og hvordan han fremstod.

– «Du har kanskje lest om Tolga-saken» sa de, og da skjønte jeg jo hva det var, sier flytogverten.

Under samtalen med politiet blir han to ganger oppringt av 20-åringens mor. Han ringer henne derfor tilbake. Hun har mange av de samme spørsmålene som politifolkene han akkurat har snakket med.

– Jeg hørte at hun satt sammen med politifolk som ga henne beskjed om hva hun skulle spørre meg om, sier han.

På Oslo lufthavn må 20-åringen vente i 57 minutter på neste tog til Hamar, som går klokken 21.59.

21.59: Den 20 år gamle mannen kom seg videre fra Gardermoen til Hamar med Lillehammer-toget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også på dette toget låner han en telefon for å ringe hjem, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Fremme i Hamar møtes 20-åringen av politiet, som umiddelbart tar ham inn til avhør.

LANGE DAGER: Den fornærmede 20-åringen var inne til et kort avhør på sykehuset i Hamar søndag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Neste kveld, mandag, tar en 24 år gammel tømrer kontakt med advokat Harald Grape. 24-åringen har lyst til å legge kortene på bordet.

Tirsdag morgen møter han på Majorstuen politistasjon i Oslo sentrum etter avtale med politiet.

MØTTE HER: Den 24 år gamle mannen meldte seg for politiet på Majorstuen. Foto: Rune Blekken / TV 2

Han blir fraktet til Kripos, der han sitter 6-7 timer i avhør.

– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier advokat Grape til TV 2.

Neste dag gjør politiet undersøkelser i 24-åringens leilighet i Oslo sentrum.

UNDERSØKELSER: Flere sivilkledde politifolk jobbet i leiligheten til den siktede 24-åringen onsdag ettermiddag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig slår politiet til på en arbeidsplass et annet sted i byen. En 23 år gammel selger blir pågrepet foran kollegene sine.

– Det var en stor påkjenning at politiet kom inn og pågrep meg foran alle kollegene mine, sier 23-åringen i retten dagen etter pågripelsen.

PÅGREPET HER: Mannen var på jobb i dette bygget da politiet pågrep ham. Foto: Rune Blekken / TV 2

Onsdag kveld sitter 23-åringen i avhør hos politiet på Hamar. Han nekter straffskyld, men hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, ønsker ikke å si noe om hva han har forklart.

Både 23- og 24-åringen er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. TV 2 får opplyst at de to har blitt kjent i løpet av det siste året.

Mens 24-åringen er tidligere ustraffet, har 23-åringen flere dommer på seg fra tidligere. Han er blant annet dømt for oppbevaring og salg av narkotika, tyveri og våpenlovbrudd.

Torsdag klokken 17.45 pågriper politiet en tredje person i saken. Han har allerede vært etterlyst i noe tid.

SMÅ FORHOLD: Det bor omtrent 1700 mennesker i Tolga kommune. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ifølge Hamar Arbeiderblad har kidnappingen sin bakgrunn i et belastet miljø på Hamar, der 20-åringen i en periode har hatt tilhold.

En gang i løpet av de siste ukene har han, ifølge lokalavisen, blitt ranet for varer og kontanter. Følgelig skal han ha hatt en betydelig gjeld.

Ifølge TV 2s opplysninger følger politiet på Hamar tett med på det aktuelle miljøet i kjølvannet av kidnappingssaken.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ønsker ikke å kommentere de involverte mennenes bakgrunn. Hun opplyser imidlertid at politiet etterforsker gjeld som et mulig motiv for kidnappingen.

Det er ventet at den tredje siktede blir fremstilt for varetektsfengsling fredag.