Andre generasjon Volvo XC90 rullet inn i Norge på nyåret i 2015. Da var den ikke «bare» en ny bilmodell. Nei, XC90 var også markeringen av en helt ny start for Volvo.

Fem år tidligere hadde de blitt solgt fra eierselskapet Ford, til kinesiske Geely. Frem til da hadde Volvo-modellene vært basert på plattformer fra Ford og utstrakt samarbeid med dem. Nå skulle Volvo stå på egne bein. Og noe av det første de gikk i gang med var å utvikle en helt ny plattform som dannet utgangspunktet for XC90.

Resten er historie. Andre generasjon av den store Volvo-SUVen ble umiddelbart en suksess. Etter det har de nye bilene kommet i jevn strøm: S90 og V90, V90 Cross Country, XC60, XC40/C40, S60 og V60. Volvo har fornyet fire modellfamilier på kort tid, faktisk er XC90 nå den eldste modellen deres.

Solgte over 1.600 biler i fjor

Seks år er ganske mye for en bilmodell. Senere i år skal vi for første gang se en ny og helelektrisk SUV på størrelse med XC90. Det betyr at dagens modell nå er helt i innspurten. Det er en innspurt som går imponerende bra.

I fjor økte nemlig XC90 salget med 36,7 prosent, sammenlignet med året før. Det er uvanlig for biler i denne klassen. Normalt sett selger de klart best de første to-tre årene, så dabber det av. Men XC90 har klart det motsatte.

1.665 nordmenn kjøpte helt ny XC90 i fjor, dermed bidro den godt til det som ble et svært bra Volvo-år i Norge. XC90 sto for 12 prosent av det samlede Volvo-salget. Vi må tilbake til 2017 for å finne et bedre XC90-år her hjemme, da gikk den unna i 2.047 eksemplarer.

Volvo brukte lang tid på å gi oss smakebiter på XC90, les mer her:

XC90 har på ingen måte nyhetens interesse lenger. Men det legger ingen demper på salget.

– Rendyrket premiumbil

Hvordan forklarer Volvo selv dette? Vi spør PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby:

– Tradisjonelt er det slik at biler som dette selger best i starten. Men XC90 har et moderne design som beviselig har tålt tidens tann, og unike egenskaper i form av enorm plass, syv seter, 4x4 og mulighet for å kjøre på strøm i hverdagen. I tillegg signaliser bilen unektelig prestisje, men på en nedtonet måte, som gjør den sosialt akseptabelt hos veldig mange, sier Trosby.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Hvem er den typiske XC90-kunden?

– I utgangspunktet er dette en rendyrket premiumbil som henvender seg til en målgruppe med høy inntekt. Samtidig har den blitt belønnet med gunstige avgifter, fordi den kan kjøres mye på strøm i hverdagen, om man er flink til å lade. Det, i kombinasjon med Volvos tilnærming til premium, har gjort at ganske mange nordmenn har anskaffet seg en XC90 og utvidet målgruppen for oss. Når XC90 nå har fått lengre rekkevidde, større elektrisk motor og forbedret firehjulsdrift, har modellen blitt enda bedre. Kunder som får den nye hybridteknologien har noe å glede seg til. sier Trosby.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Dette interiørdesignet debuterte på XC90 og har siden blitt et velkjent syn i Volvos modeller. Det har også tålt årene svært godt.

Ny elbil-plattform

Det siste handler om en omfattende oppgradering av Volvos ladbare hybrid-drivlinje. De ladbare modellene har nå fått inntil 60 prosent lengre elektrisk rekkevidde, samtidig som CO2-utslippene er redusert med om lag 50 prosent. For XC90 betyr dette at rekkevidden på strøm øker fra 50 til 68 kilometer.

Snart er det altså klart for ny og stor el-SUV fra Volvo. Den skal etter alt å dømme ikke hete XC90, her går Volvo i stedet over til personlige navn. Embla eller Assar er blant de aktuelle kandidatene.

– Vår nye, store og helelektriske SUV får den nyeste sikkerhetsteknologien som er klargjort for selvkjøring. Den er bygget på en ny elbilplattform, med lang rekkevidde og infotainment fra Google integrert. Det er nok mange XC90-kunder som kommer til å velge den som sin neste bil, avslutter Erik Trosby.

LES MER: Kanskje har dette vært Volvos viktigste bil

Video: Bli med på test, en av Norges mest populære bruktbiler