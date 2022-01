Biden: – Trumps sårede ego betyr mer for ham enn demokrati

President Joe Biden hamrer torsdag mot tidligere president Donald Trump under ettårsmarkeringen for stormingen av Kongressen.

President Joe Biden markerer årsdagen for stormingen av Kongressen med å advare mot å gjøre USA til et land der politisk vold blir normen.

– Sannheten er at den tidligere presidenten har spredd løgner om valget 2020. Det har han gjort fordi han setter makt høyere enn prinsipper og fordi hans sårede ego betyr mer for ham enn demokrati.

– Han kan ikke erkjenne at han tapte, sier Biden.

Se talen øverst i saken.

Forgjengeren Donald Trumps har vedvarende påstått det var han som var valgets rettmessige vinner, og at valget er stjålet fra ham.

– For første gang i historien, tapte ikke bare presidenten et valg, han forsøkte også å hindre en fredelig maktovertakelse da en voldelig mobb stormet Kongressen, sa Biden.

– Men de mislyktes. De mislyktes, og på denne dagen må vi minnes og forsikre oss om at noe slikt aldri, aldri skjer igjen, sa Biden.

Biden fikk over 7 millioner flere stemmer enn Trump i valget, men Trump anklager demokratene for omfattende valgfusk, noe det aldri er ført beviser for.

Trump varslet først at han ville holde en pressekonferanse i Florida på årsdagen for da tilhengerne hans stormet Kongressen, men opplyste onsdag at denne er utsatt til 15. januar.

Det skjer ifølge Trump «i lys av den fullstendig forutinntatte og uærlige» kongresskomiteen som er satt ned for å granske stormingen av Kongressen.