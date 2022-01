Pågrepet på jobb: – En stor påkjenning at politiet pågrep meg foran alle

HAMAR (TV 2): Den 23 år gamle selgeren som er varetektsfengslet i kidnappingssaken i Tolga, forklarte seg gråtkvalt om frykten for å miste jobben sin.

Mannen ble pågrepet på sin arbeidsplass i Oslo onsdag formiddag.

Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene skal han holdes i isolasjon.

Han nekter straffskyld og enhver befatning med bortføringen av den 20 år gamle mannen som ble meldt savnet fra barndomshjemmet i Tolga natt til søndag.

– Jeg vil samarbeide

Det var foreldrene til 20-åringen som ringte politiet og fortalte at sønnen var blitt bortført av væpnede gjerningsmenn. TV 2 har opplysninger om at gjeld er et sannsynlig motiv for handlingene.

Søndag kveld ringte 20-åringen selv til sine foreldre og fortalte at han var på et tog på vei hjem. Først tirsdag morgen, halvannet døgn senere, meldte en 24 år gammel mann seg for politiet i Oslo.

Også 24-åringen er varetektsfengslet i saken. Han har, i motsetning til sin medsiktede kamerat, erkjent straffskyld.

Onsdag satt 23-åringen i avhør med politiet på Hamar til over midnatt.

I retten torsdag la hans forsvarer Andreas Ihlebæk vekt på at han samarbeidet godt med politiet, blant annet ved å oppgi passord til ulike sosiale medier og kommunikasjonsverktøy.

– Jeg ga alt jeg kunne i går. Til og med passordet til TikTok-kontoen min. Jeg vil samarbeide hele veien, sa 23-åringen i retten.

I RETTEN: Tingrettsdommer Bente LaForce i Østre Innlandet tingrett ga påtalemyndigheten medhold i sin fengslingsbegjæring. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Siktede fortalte også at han har fått seg en ny jobb han trives i, og som er viktig for at han skal få hverdagen til å fungere.

– Hva skjer hvis du blir satt i varetekt nå? spurte hans forsvarer.

Da mister jeg jobben, svarte 23-åringen.

Han ga også uttrykk for at han syntes det var tøft å bli pågrepet foran kolleger.

– Det var en stor påkjenning at politiet kom inn og pågrep meg foran alle kollegene mine, sa han.

UNDERSØKELSER: Flere sivilkledde politifolk var inne i 24-åringens leilighet i Oslo onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med mannens arbeidsgiver, som ikke ønsker å kommentere saken.

«Havnet i feil miljø»

Den 23 år gamle mannen oppga i retten at han jobber som selger i et selskap i Oslo. Skattelistene viser at han de siste årene har hatt en god inntekt.

Han er tidligere domfelt, blant annet for oppbevaring og salg av narkotika, tyveri og brudd på våpenloven.

I 2018 ble han dømt for oppbevaring av 2,5 kilo hasj.

Fordi mannen tilsto alt i retten, ble han kun idømt en samfunnsstraff.

Av dommen fremgår det at mannen i svært ung alder havnet i «feil miljø».