Næringsministeren lover utbetaling i januar - vil bremse konkursras

– Så snart løsningen for å søke er klar, vil bedriftene få pengene sine, sier Jan Christian Vestre (Ap).

Da regjeringen i desember innførte skjenkestopp, gikk det spesielt hardt ut over en allerede presset kultur- og serveringsbransje.

– I realiteten setter regjeringen oss på gaten. Både de ansatte og bedriften, sa bareier Frode Hellebø til TV 2 i går.

Bransjen selv varslet konkursras. Bare i Bergen har fire serveringssteder gått konkurs siden julaften.

– Vi har ingen penger, fordi vi har forbud mot å selge varen vår, sier Hellebø.

- Vi står med begge bena i graven

Torsdag besøkte næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap), Bergen for å snakke med representanter for restaurant-, kultur- og utelivsbransjen for å snakke om utfordringene. Flere var svært fortvilet.

– Jeg er skjelven i stemmen. Det er ikke normalt, jeg er en bergenser som til vanlig er ganske stor i kjeften, sier Frode Pedersen, gründeren bak Inside Rock & Cafe.

– Vi står med begge bena i graven. Neste uke skal vi betale lønn. Momsen knekker oss, vi har ikke likviditet.

Lover utbetaling i januar

Under møtet med bransjen lovet næringsministeren at pengene for kompensasjonsordningen skal utbetales i løpet av januar.

– Så snart løsningen for å søke er klar, vil bedriftene få pengene sine. Dette skjer ikke i februar eller mars, som tidligere antatt, men i januar, sier Vestre.

Hensikten med kompensasjonsordningen er at bedrifter som har hatt et inntektstap på 30 prosent eller mer, i november og desember, kan få økonomisk støtte fra staten.

Registrerer oppropet

Flere har pekt på at utbetalingen fra staten har tatt for lang tid.

– Vi har regninger å betale, moms, husleie og andre avgifter. Men enda har vi ikke sett snurten av pengene, sier Hellebø, som eier baren Jack's County Saloon i Bergen.

På Jack's Country Saloon i Bergen sentrum er tappekranen tom, lysene slukket og musikken slått av. Manager Frode Hellebø har hatt to tunge år. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Bareieren er av de som - sammen med Tom Greni - står bak initiativet om et nasjonalt opprop om å fjerne skjenkeforbudet.

– Vi har hørt at mange har kritisert at utbetalingen av ordningen har tatt for lang tid. Dette gjør vi noe med nå, sier Vestre.

Lønnsstøtteordningen ikke klar

Men selv om ministeren lover utbetaling fra kompensasjonsordningen i løpet av januar, er ikke lønnstøtteordningen klar enda.