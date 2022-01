Nå skal Carola realisere sin bokdrøm

Sangstjernen kunne avsløre på Instagram til sine 216.000 følgere, at hun nå skal skrive egen bok.

Hun skriver at boken blir et sted for henne der hun kan dele sannheten om livet bak kulissene, uten å bli begrenset av tiden.

«Hvordan skal man kunne fortelle om sine egne erfaringer, følelser og opplevelser mens man gjør alt for å overleve, for å holde hodet over vannet, med et lite barn? 2022 er året der jeg setter pennen mot papiret og tar meg tiden til å fortelle, med mine egne ord.»

Boken kan foreløpig kun forhåndsbestilles via mailen hennes – uten at lanseringsdatoen har blitt nevnt.

Takknemlig

Carola avslutter innlegget med en hilsen til alle som viser henne støtte..

– Takk for all vennlighet og omtanke jeg kjenner fra dere alle akkurat nå. Det gjør meg rolig og håpefull, skriver artisten.

Støtten kommer i rett tid, da hun det siste året har møtt på en del utfordringer.

Under poengutdelingen i Eurovision Song Contest 2021, gikk ikke sendingen helt som planlagt for artisten, og mottok en del kritikk i etterkant. Som tilsvar publiserte hun tre omfattende innlegg på Instagram med hennes side av historien.

Brettet ut om forholdet

En måned etter Eurovision-tabben, ble det i tillegg kjent at hennes eksmann, Runar Søgaard, skal filmatisere egen bok.

I denne boken kom Søgaard med detaljer om forholdet deres, noe som Carola reagerte sterkt på.

Nå skal hun endelig fortelle sin egen historie i den kommende selvbiografien.