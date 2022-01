Frykter å måtte ta drastiske valg: – Et økonomisk risikospill

Stadig nye smittetilfeller oppdages og kamper må flyttes. Frykten for en ny spolert sesong er stor. Klubbene kan bli nødt til å gå med på alternative løsninger for å få gjennomført sesongen.

Torsdag kveld skulle det vært spilt fire kamper i Fjordkraft-ligaen. Det endte med to. De resterende to kampene er flyttet etter smittetilfeller i to lag.

Ishockeypresident Tage Pettersen har tidligere uttalt til TV 2 at det "vil være en katastrofe for norsk ishockey" om de to øverste nivåene ikke får fullført tilnærmet normale sesonger.

1. divisjon nærmer seg en måned uten kamper, og i Fjordkraft-ligaen har det blitt en vane at kamper må flyttes.

Situasjonen har ført til en frykt for at sesongen heller ikke i år vil bli gjennomført som planlagt, og at Frisk Asker vil forbli regjerende norgesmester uten å ha vunnet igjen.

Dette kan få Norges Ishockeyforbund og klubbene til igjen å måtte vurdere alternative måter for å gjennomført et sluttspill.

Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, er imidlertid klar på at det foreløpig planlegges med at sesongen skal gjennomføres som normalt, men han åpner for at det kan bli et alternativ å gjøre endringer.

– Vi skal mandag i møte med klubbene for å diskutere smittesituasjonen og status hos klubbene, sier Eide til TV 2 torsdag.

AVVENTER ENDRINGER: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, vil ikke endre på serieoppsettet i Fjordkraft-ligaen ennå. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil se på utviklingen

Forbundet har løpende kontakt med klubbene i det som nå er en utfordrende tid for norsk ishockey.

Foreløpig har ikke Norges Ishockeyforbund noen klar alternativ løsning for å få gjennomført sesongen om det skulle vise seg å ikke la seg gjøre på planlagt måte.

– Er det et alternativ å kutte en runde (ni kamper)?

– Alt er et alternativ. Det kommer helt an på mange ting. Det er ganske mye å skulle fjerne en runde. Vi har ikke diskutert det på en slik måte ennå. Vi vil se på utviklingen før vi bestemmer oss for om noe må gjøres og eventuelt hva, svarer han.

– Et økonomisk risikospill

Daglig leder i Storhamar, Per Christian Balke, har fortsatt et håp om at det ikke må gjøres endringer med seriespillet og sluttspillet, men er naturligvis fullt klar over at det kan bli et alternativ.

– Utfordringen blir etter hvert å få nok kampdager. Jo flere kamper som utsettes jo vanskeligere blir det å finne ledige datoer, sier han.

– Er dere åpne for å eventuelt kutte en runde av seriespillet?

– Jeg synes nå at det er vanskelig å se at det lar seg gjøre, gitt at vi ikke har garantier for hvordan det vil slå ut økonomisk. Alle klubbene har budsjettert med at de kampene skal spilles. Begynner vi å kutte, vil det gå hardt utover klubbenes økonomi. Samtidig har vi veldig lyst på et sluttspill, svarer Balke.

– Hvor viktig er det å få gjennomført sluttspillet i år?

– Veldig viktig, men det er kanskje enda viktigere at vi har en økonomi som er bærekraftig og tilsier at vi kan betale spillerne. Alle er enige om at vi har lyst på sluttspill, men vi må se på hva som er forsvarlig, svarer han.

Den daglige lederen vet ikke om Storhamar ville ha fjernet en serierunde om det var det som skulle til for å få spilt sluttspill.

– Hos oss ville nok det vært opp til et styre å ta en beslutning på det. Du kan jo ikke budsjettere med fullt sluttspill, men vi har budsjettert med de ni kampene. De som ryker ut i kvartfinaler vil da ikke få de ni kampene de har budsjettert med. Det er økonomisk risikospill som hver klubb må se på, sier han.

BLANT FAVORITTENE: Vålerenga, her representert med Tobias Lindström (t.v.) og Jørgen Karterud, er blant de største favorittene til å bli norgesmester denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Åpen for alle løsninger

TV 2 har også vært i kontakt med de daglige lederne i Stjernen og Vålerenga. Felles for de er at de er usikre på om alt kan gjennomføres som planlagt, men de håper fortsatt.

Jan Thore Thorstensen i Vålerenga, er eventuelt åpen for alternative løsninger.

– Vi er åpne for å se på alle type løsninger. Det kan være å forlenge sesongen, eller se på muligheten for å spille best av fem kamper i kvartfinalene. Det er ekstremt viktig at vi får spilt sluttspill i år. Vi må få gjennomført i år, sier den daglige lederen.

Stjernens daglige leder, Anders Åsle, mener det kan bli et alternativ å være mer kreative.

– Vi er åpne for å se på justeringer. En mulig løsning kan være at klubber også kan snu seg rundt raskere og få endret på kampoppsett. I dag skulle vi for eksempel møtt Ringerike, men den kampen er utsatt på grunn av smitte hos oss. Samtidig skulle Storhamar møtt Stavanger, men det er bekreftet smitte hos Storhamar. Da kunne det vært et alternativ at Ringerike og Stavanger møttes i dag. Om man skal kutte en hel serierunde blir i så fall et dilemma. Det kan også være et alternativ å spille så lenge det er mulig og så eventuelt ta en prosentmessig utregning til slutt, sier han.

Åsle merker på de rundt seg at de begynner å bli lei og at frykten er tilbake for at sesongen ikke lar seg gjennomføre.

– Hvor viktig mener du at det er å få spilt sluttspill i år?

– Det tror jeg er viktig for både spillere, publikum og sponsorer, svarer han.