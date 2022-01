Sivilombudet: Norske fengsler bryter Grunnloven

På eget initiativ har sivilombudet undersøkt hvordan kriminalomsorgen praktiserer reglene om telefonkontroll i norske fengsler.

Nå er konklusjonen klar, og sier at dagens kontrollordning bryter med innsattes rettigheter etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Menneskerettighetsdomstolen stiller krav til utformingen av lovbestemmelser som begrenser innsattes rett til å kommunisere i fortrolighet med andre. I lys av dette og våre undersøkelser har vi konkludert med at den systematiske telefonavlyttingen som foregår i norske fengsler, er ulovlig, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

KRITISK: Sivilombud Hanne Harlem mener norsk kriminalomsorg bryter loven. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå ber hun justis- og beredskapsdepartementet se på saken.

– Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig. I uttalelsen vår ber vi om at Justis- og beredskapsdepartementet snarest retter opp i dette, sier Harlem.

Sivilombudet opplyser at departementet har varslet at de vil gjøre en gjennomgang av straffegjennomføringsloven og vurdere midlertidige føringer for kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll, slik at regelverk og praksis bringes i samsvar med menneskerettslige krav.

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget, og skal kontrollere den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.