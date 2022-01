Mann pågrepet og siktet for voldtekt i Nygårdsparken i desember

Natt til onsdag 5. januar ble en mann i 30-årene pågrepet på Danmarksplass i Bergen. Det opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Mannen er siktet for voldtekt (straffeloven § 291) av en ung jente i Nygårdsparken tirsdag 21. desember.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, Kaj Wigum, til TV 2.

Forsvareren ønsker ikke si om klienten har bekjentskap til jenta.

– Min klient vil begjære seg løslatt. Ut over dette kan jeg ikke si mer.

Etterlyst og gjenkjent

Voldtekten skal ha skjedd 21. desember mellom klokken 21.00 og 21.30. Foreldrene til jenta tok kontakt med politiet dagen etter hendelsen.

Lenge visste ikke politiet hvem den antatte gjerningsmannen var, og i romjulen gikk de ut å etterlyste mannen med signalement og bilde.

Politiet har ikke ønsket å si hvor i parken voldtekten skal ha skjedd. Foto: Erik Teige / TV2

Bildene var hentet fra et overvåkningskamera i Bergen sentrum.

TV 2 kjenner til at overvåkningsbildene ble tatt i forkant av den angivelige voldtekten.

– Vi ser at det er behov for å gå ut i media med en etterlysning slik at personer som kan ha opplysninger om saken kan ta kontakt, sa politiadvokat i Vest politidistrikt, Celin Hauge Andersen Andersen, til TV 2.

Ber om fire uker varetekt

Politiet fikk tips om mannen fra en som mente å kjenne ham igjen fra bildene i politiets etterlysning før nyttår.

Politiet skal ha fått inn en rekke tips, deriblant flere navn.

Den siktede mannen sitter nå i arresten på politihuset i Bergen. Ifølge politiet var pågripelsen udramatisk.

Siktede ble avhørt onsdag og fremstilles for varetektsfengsling i Hordaland tingrett fredag morgen. Politiet vil be om fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud, og begrunner det med bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare.