Nær ny kontrakt: – Han har vist at han er en av de aller beste trenerne i Norge

Molde-trener Erling Moes kontrakt går ut etter årets sesong.



Men nå vil Molde fjerne alle spekulasjoner rundt klubbens trenerframtid ved å forlenge kontrakten til 51-åringen.

– Vi ønsker å forlenge med Erling, er den krystallklare beskjeden fra Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Molde har de siste to årene måtte se Bodø/Glimt stikke avgårde med seriegullet, men to andreplasser og suksess i Europa har likevel overbevist Molde-styret om at Moe er rett mann på rett plass.

– Resultatene de siste årene tilsier at han er en av de aller, aller beste trenerne i Norge. Den måten han har utviklet spillerne og klubben på gjør at vi ønsker han videre. I tillegg er måten han er på som person midt i blinken for oss. Det er akkurat slik vi ønsker at en trener skal være, sier Stavrum.



Hans opplevelse er at lysten til å forlenge kontrakten er gjensidig.

– Ja, det tror jeg vi er veldig enige om. Så jeg håper og tror at det ordner seg, sier Stavrum til TV 2.

Bekrefter opplysningene

Til TV 2 bekrefter Erling Moe at hans intensjoner er å skrive under på en lengre kontrakt med Molde.

– Vi har pratet og har en fin dialog. For min egen del har jeg ikke hastverk, siden jeg tross alt har ett år igjen av kontrakten. Men for klubbens del er det sikkert greit å få på plass siden de da vet hva de har å jobbe med framover, sier Moe.

– Men intensjonen din er å forlenge kontrakten nå?

– Ja, det er det. Jeg har i alle fall ingen andre ting som henger over meg, så det går framover. Så får vi se når det blir, sier Moe.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum mener man må komme tilbake på lengden på kontrakten, men det er ingen tvil om at ambisjonen til Erling Moe er å vippe Bodø/Glimt ned fra tronen igjen i løpet av den kommende perioden.

– Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å forbedre oss. Vi skal gjøre det vi kan for å være best. Det skal det ikke være noen tvil om, sier Erling Moe.