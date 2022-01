Kreftsyke Ellen (102) tvinges til å bo hjemme – familien er helt maktesløs

– Jeg er veldig nervøs og må holde meg i veggen når jeg er alene. Jeg er ikke så frisk som kommunen påstår, sier 102 år gamle Ellen Marie Svendsen til TV 2.

Randabergs eldste person er klar i hodet, men familien betegner helsesituasjonen henne som svært skrøpelig. Likevel er Ellen tvunget til å bo hjemme. Hun er nektet sykehjemsplass i kommunen som har tatt i bruk et splitter nytt helsesenter.

– Jeg bare ønsker meg en plass på sykehjemmet slik at jeg får hjelp og trygghet rundt meg, sier Ellen til TV 2.

Uverdig

Familien til Ellen mener det uverdig at 102-åringen ikke blir innvilget sykehjemsplass og har fortalt sin historie til lokalavisa Randaberg 24.

OPPGITT: Jeanette Vasstveit er svært kritisk til at farmoren får sykehjemsplass. Foto: Privat.

– Vi har søkt, men svaret vi får tilbake fra kommunen er at mor og farmor er for frisk, sier sønnen Reidar og barnebarnet Jeanette til Randaberg 24.

De søkte om plass første gang i januar i fjor, så i fjor høst. Overfor TV 2 utdyper de frustrasjonen.

– Behandlingen sånn som de har behandlet farmor det er rett og slett uverdig. Det er ikke noe mening at en så gammel dame skal være i den livssituasjonen og måtte kjempe i de siste årene. Hun er veldig lei seg og vi føler oss helt maktesløse, sier barnebarnet Jeanette Vasstveit til TV 2.

Hun karakteriserer situasjonen som helt fortvilt for både Ellen og sønnen Reidar (78), som prøve å følge opp sin gamle mor så godt som mulig.

MOR OG SØNN: Ellen Marie Svendsen får nå jevnlig tilsyn fra sønnen Reidar (78) i påvente av sykehjemsplass. Foto: Privat

– Da jeg kom innom i forrige uke lå mor på sofaen og sov. Problemet var at hun hadde sovnet med komfyren på etter å ha kokt poteter. Det kan jo oppstå farlige situasjoner. Det er bak mål at hun ikke får institusjonsplass og får den tryggheten en 102-åring har krav på, sier Reidar Svendsen.

Ikke plass

Han prøver å være mest mulig hjemme hos sin egen mor.

– Det jeg mener burde skjedd er at hun fikk seg en plass på sykehjemmet. Det er den eneste måten hun kan føle seg trygg på, sier sønnen.

– Far er jo redd for henne. Det går utover hele privatlivet til begge to. Far er 78, så det blir mye for ham, sier datteren Jeanette.

Kommunen viser til at det ikke er ledige sykehjemsplasser og mener at tilbudet Ellen Marie får gjennom hjemmetjenesten er tilstrekkelig.

ØNSKER SYKEHJEMSPLASS: Ellen føler ikke at hun får helsetjenestene hun har behov for. Foto: Pål Berg Mortensen

TV 2 har vært i kontakt med virksomhetslederen ved tjeneste- og koordineringskontoret i Randaberg kommune. Hun ønsker ikke å stille til intervju, og viser til ordfører i kommunen, Jarle Bø (Sp).

– Alle i Randaberg skal være trygge på at de får gode helsetjenester, og det får de. Så er det ikke vanskelig for meg å forstå frustrasjonen til Ellen Marie og hennes pårørende, når man kommer til en situasjon der å bo hjemme ikke var sånn som det var for kort tid siden, sier han.

– Men her er det en 102 år gammel dame som sier hun ikke opplever å få helsetjenestene hun mener hun har behov for. Hvordan er det å høre det fra kommunens eldste innbygger?

ORDFØRER: Jarle Bø er ordfører i Randaberg kommune. Foto: Kommunen

– Jeg synes det er tøft å høre det. Jeg har ikke problemer med å forstå bekymringen og redselen som kan komme. I en sånn alder endrer ting seg fort og derfor er det viktig at vi gjør fortløpende faglige vurderinger.

Skal behandles

Ordføreren kan ikke garantere at Ellen Marie vil kunne få sykehjemsplass i løpet av kort tid, men forklarer at hun står på liste til å kunne få plass i et bofellesskap.

– Hun kan så vidt se og gå – og attpåtil har hun kreft. Hvor syk må en være for å få sykehjemsplass i Randaberg?

– Jeg vet at det blir gjort fortløpende vurderinger og i Randaberg får folk god og trygg helsehjelp. Så har jeg tillit til at de som gjør disse vurderingene gjør det på en god måte. Når det gjelder saken til Ellen Marie, så vet jeg at den ikke er ferdigbehandlet enda og jeg har tillit til at dette blir gjort på en trygg måte.

– Kan ikke du som ordfører bare skjære gjennom og si at dette skal vi ordne?

– Det er ikke sånn vi gjør ting, men det som er sikkert er at vi skal gi god trygghet. Så viser denne saken at alderdommen endrer seg fort og at da er behovet for at vi er til stede stort, sier ordfører Jarle Bø til TV 2.

Bønn fra Ellen

Familien er samtidig full av lovord om innsatsen til hjemmetjenesten.

– Vi har veldig gode erfaring med hjemmetjenesten, de er prima. Det er ikke det dette dreier seg om, men om ei som ikke lenger klarer seg alene. Det er blitt sagt at mer daglige besøk er aktuelt, men vi kan ikke ha enda mer folk vi skal forholde oss til. Hun trenger folk rundt seg hele døgnet i den situasjonen hun er i, sier de to til Randaberg 24.

102-åringen er tydelig i sitt budskap.

– Det nytter ikke med hjemmehjelp. De kommer ikke på tidene jeg trenger de. Det er flott at barnebarnet mitt tar dette opp på vegne av meg slik at jeg får den sykehjemsplassen, understeker Ellen Marie Svendsen.